Folge 1: Kindheit, Kosenamen und keine Witze

Bekannt wurde Cathy Hummels durch ihre Beziehung zu Fußballstar Mats Hummels. Das Paar ist seit 2015 verheiratet und hat einen gemeinsamen Sohn. Die beiden trennten sich mutmaßlich 2021 nach insgesamt 14 Jahren Beziehung. Öffentlich ausgesprochen haben das zwar weder Cathy noch Mats – Posts auf Instagram geben aber deutliche Hinweise:

Im Gespräch mit Heinz Strunk sagt Cathy Hummels, dass sie gut alleine zurechtkommt:

„Es ist schön eine Familie zu haben und auch Freunde zu haben und alles drum und dran, aber wichtig ist echt, dass man mit sich selbst gut klarkommt.“

Nach ihrem Studium der Wirtschaftswissenschaften in Dortmund startete Cathy Hummels eine Karriere in der Medienwelt. Sie arbeitete unter anderem als Reporterin für die ProSieben-Sendung red! Stars, Lifestyle & More und als Moderatorin für Cathy unterwegs, eine Sendung für Sky Sports. 2018 brachte die Bayerin eine Trachten-Kollektion auf den Markt. Im Mai 2018 erschien Cathy Hummels erstes Buch Stark mit Yoga. Im September 2020 folgte ihr SPIEGEL-Bestseller Mein Umweg zum Glück.

Was macht Cathy Hummels?

Cathy Hummels ist erfolgreiche Influencerin. Auf Instagram hat sie weit über 600.000 Follower.

Außerdem arbeitet sie als Moderatorin und nimmt an Fernsehshows teil – darunter Schlag den Star und Ninja Warrior.

Was moderiert Cathy Hummels?

Seit 2020 moderiert Cathy Hummels Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand, eine Realityshow auf RTL ZWEI.

Wie alt ist Cathy Hummels?

Cathy Hummels ist 34 Jahre alt. Sie hat am 31. Januar Geburtstag.

Wie hieß Cathy Hummels früher?

Die Moderatorin wurde als Catherine Fischer geboren.

Wo wohnt Cathy Hummels?

Cathy Hummels wohnt in München.

Was hat Cathy Hummels für einen Hund?

Cathy Hummels flauschige Hündin Moon ist ein Mini-Goldendoodle. Goldendoodles sind ein Mix aus Golden Retriever und Pudel.

Da Ludwig, der Sohn von Cathy Hummels, allergisch auf Hundehaare reagiert, musste sie 2020 ihren vorherigen Labrador Coco abgeben. Mit Moon scheint es keine Probleme zu geben.

Heinz Strunk ist Schriftsteller, Musiker, Hörspielproduzent und Schauspieler. Er wurde mit mehreren Literatur- und Kulturpreisen sowie einer Goldenen Kamera für den besten deutschen Fernsehfilm ausgezeichnet: Heinz Strunk spielte die Titelrolle in der Tragikomödie Jürgen – Heute wird gelebt. Außerdem war er mehrfach für einen Grimme-Preis nominiert.

Was macht Heinz Strunk?

Seinen ersten großen literarischen Erfolg feierte Heinz Strunk 2004 mit seinem Roman Fleisch ist mein Gemüse. Seitdem folgten regelmäßig weitere Bücher, zuletzt 2021 der Roman Es ist immer so schön mit dir. Von 2012 bis 2021 schrieb Heinz Strunk außerdem eine Kolumne für das Satiremagazin Titanic.

Zusammen mit Jacques Palminger und Rocko Schamoni bildet Heinz Strunk das humoristische Trio Studio Braun.

Heinz Strunk ist außerdem Musiker. Er spielt unter anderem Querflöte und Saxophon. Er komponiert Lieder und produziert humoristische Hörspiele. Seit 2018 ist er auch im Podcast-Bereich aktiv.

Wie ist Heinz Strunks bürgerlicher Name?

Heinz Strunk heißt eigentlich Mathias Halfpape. Heute würde er seinen alten Name gerne auch in der Öffentlichkeit tragen:

„Ich würde gerne so heißen, wie ich eigentlich heiße. […] damals für mein erstes Witzeprojekt, hab‘ ich mir diesen schrecklichen Metzgernamen Heinz Strunk selber gegeben, weil ich dachte, das sei vielleicht eine ganz lustige Idee.“

Wie alt ist Heinz Strunk?

Heinz Strunk ist 60 Jahre alt. Er hat am 17. Mai Geburtstag.

Wo wohnt Heinz Strunk?

Heinz Strunk lebt in Hamburg-Altona.

Ist Heinz Strunk verheiratet?

Nein. Der Schweriner Volkszeitung sagte Heinz Strunk: