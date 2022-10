1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit 5.10.2022

Moderatorin Cathy Hummels trifft auf Heinz Strunk, der sich selbst als „Kunst- und Kulturschaffenden mit Schwerpunkt Humor“ vorstellt. Und das, obwohl Heinz sich in Folge 1 eher ernst als lustig zeigt. Es geht unter anderem um seine Familiengeschichte, darum, wie Cathy lernt, zufrieden zu sein, um Social Media und Kosenamen. Wieso die beiden sich am Ende „Schampus-Heinzi“ und „Cathy-Mausi“ nennen? Jetzt reinhören.

1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit ist ein Podcast von SWR3. Produktion: Mit Vergnügen.

Produktion: Lisa Golinski und Jo Bischofberger

Redaktion: Christina Winkler

Technische Betreuung: Maximilian Frisch

Schnitt & Mix: Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch

Sprecher*in: Maximiliane Hecke und in den Teasern Max Richard Leßmann

Außerdem an diesem Podcast beteiligt: Matze Hielscher, Maxi Stumm, Marc Bürkle und Victoria Kempter