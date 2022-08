Ihr habt noch nie von Ina Müller und Moritz Neumeier gehört? Dann wird es höchste Zeit! Wir haben hier alle interessanten Infos für euch über die beiden, die vier Folgen des 1-plus-1-Podcast bereichern!

Die ersten beiden Hosts des Podcasts 1 plus 1 sind Ina Müller und Moritz Neumeier. Lernt die beiden hier besser kennen!



Hier gibt es die Folgen mit Ina Müller und Moritz Neumeier zum Anhören:



Folge 1 : Drogen, Kinder und Hunde

: Drogen, Kinder und Hunde Folge 2: Cancel Culture, Taubenhass und Tim Mälzer

1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit 10.8.2022 Ina Müller und Moritz Neumeier: Drogen, Kinder und Hunde Dauer 71:46 min

1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit 17.8.2022 Ina Müller und Moritz Neumeier: Cancel Culture, Taubenhass und Tim Mälzer Dauer 79:13 min

Ina Müller ist den meisten vermutlich aus Inas Nacht bekannt. Dort spricht sie in einer Kneipe mit prominenten Gästen, trinkt Alkohol, singt Lieder und erfährt so manches intime Detail der Promis. Das Publikum kann auf Bierdeckeln Fragen an die Gäste stellen und so entsteht ein launiger Abend in Hamburg.

Die Entertainerin macht jedoch noch vieles mehr: Sie ist selbst Sängerin und hatte bereits verschiedene Formate im NDR-Fernsehen, so wie Stadt, Land, Ina! oder war zu Gast bei Zimmer frei!. Ebenso moderierte sie diverse Großveranstaltungen wie die Echo-Verleihung. Einen Auftritt als Schauspielerin hatte sie ebenfalls im Kinofilm Bibi und Tina: Voll verhext! Als Autorin veröffentlichte sie bislang vier Bücher, darunter auch das Buch Platt is nich uncool.

Ina Müller ist auch Musikerin. Eines ihrer Alben hieß 55. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Columbia Local/Sony Music

Was macht Ina Müller?

Derzeit läuft in der ARD eine neue Staffel ihrer Sendung Inas Nacht. Am 28. Juli ist der Staffelauftakt um 23:35 Uhr. Zu Gast sind: Olli Schulz und Marius Müller-Westernhagen. Ab dem 10. August ist Ina Müller gemeinsam mit Moritz Neumeier dann auch bei uns in unserem Podcast 1 plus 1 zu hören.

Wann ist Ina Müller geboren?

Ina Müller ist am 25. Juli 1965 in Köhlen, einer kleinen Gemeinde in Niedersachsen, geboren.

Wo ist Ina Müller aufgewachsen?

Mit ihren vier Geschwistern ist Ina Müller in Köhlen aufgewachsen. In Lüneburg hat sie eine Ausbildung zur pharmazeutisch-technischen Assistentin gemacht und arbeitete anschließend in verschiedenen Apotheken im Norden sowie in Bayern. Derzeit lebt sie gemeinsam mit ihrem Freund Johannes Oerding in Hamburg.

Mit wem ist Ina Müller zusammen?

Ina Müller ist mit dem Musiker Johannes Oerding liiert. Kennengelernt haben sich die beiden in Ina Müllers Sendung Inas Nacht. Er war 2009 zu Gast in der Sendung Inas Nacht.

Moritz Neumeier ist Stand-Up-Comedian und wurde am 27. Januar 1988 geboren. Gemeinsam mit seiner Familie lebt er in Norddeutschland. Aufgewachsen ist er mit seinen sieben Geschwistern in Schleswig-Holstein.

Moritz Neumeier ist Poetry-Slamer aus Norddeutschland und mit dabei beim 1-Plus-1-Podcast. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa | Maurizio Gambarini

2008 nahm er an verschiedenen Poetry-Slams teil und gab selbst Workshops für diese Form der Kunst. 2012 hatte er dann bereits ein eigenes Bühnenprogramm namens Satire macht frei, das in Hamburg Premiere feierte. Neben einem darauf folgenden Bühnenprogramm entwickelte Moritz Neumeier zudem einen Videoblog mit insgesamt 100 Folgen: Auf eine Zigarette mit Moritz Neumeier. Danach wurde das Format umbenannt in Auf einen Kaffee mit Moritz Neumeier, da er seinen Zigaretten-Konsum einschränken wollte. In diesem Format ging es bis 2019 meist um Themen wie Sexismus oder Fremdenhass.

Moritz Neumeier ist auch in Podcasts zu hören. Neben dem 1-plus-1-Podcast hat er gemeinsam mit Till Reiners den wöchentlichen Podcast Talk ohne Gast und hat Auftritte in Fernsehsendungen wie Die Carolin Kebekus Show.