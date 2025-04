Teilen

Wir alle kennen peinliche Momente in betrunkenen Nächten, an die man sich lieber nicht erinnert. Ed Sheeran hat jetzt in einem Podcast von seinem Moment erzählt.

Offensichtlich hat Ed Sheeran keine großen Probleme damit, über unangenehme Situationen zu reden. Auf die Frage nach seinem peinlichsten Moment haut er im Podcast „Call her Daddy“ eine Hammer-Geschichte raus. Seiner Meinung nach könnte sie uns allen passieren. Ed Sheeran nackt auf dem Hotelflur And then I heard a door close. ... I'm in the corridor naked, no key. Und so ist Ed Sheeran in dieser wirklich unangenehmen Situation gelandet 🫣 : 2018 oder 2019 gibt er ein Konzert in einer Stadt in Europa – in welcher, weiß er anscheinend selbst nicht mehr genau. Nach ein paar Drinks mit einem Freund geht er in sein Hotelzimmer zum Schlafen.

Er wacht gegen 4 Uhr morgens auf, weil er mal Pipi muss ... Macht eine Tür auf und schließt sie wieder hinter sich.

Problem: Die Tür ist nicht die Badezimmertür, sondern die Eingangstür zu seinem Zimmer. Er steht also plötzlich auf dem Flur. Und doppelt schlimm: Er hatte nackt geschlafen! Ed Sheerans nächtlicher Ausflug war auch Thema in SWR3 EASY in den Musiknews: Nachrichten 14.4.2025 Ed Sheerans peinlichster Moment und warum er jetzt im Pyjama schläft Dauer 0:52 min Musiknews der Woche Nach peinlicher Situation: Ed Sheeran besitzt jetzt Pyjamas Ed Sheeran sei sofort in Panik geraten, als er merkte, in was für einer Situation er sich da gerade befindet. Glücklicherweise stand noch etwas vom Zimmerservice herum und so konnte er mit Servietten zumindest das Wichtigste abdecken und an die Hotelrezeption gehen. Da fragte er, ob man ihn bitte wieder in sein Zimmer lassen und niemandem von der Geschichte erzählen könne. Das Filmmaterial der Überwachungskameras wurde übrigens anschließend von Ed Sheeran´s Bodyguard gelöscht. Und: Nach diesem Vorfall investierte Ed Sheeran klugerweise in Pyjamas. Hier könnt ihr euch die komplette Folge des amerikanischen Podcasts „Call her Daddy“ mit Ed Sheeran anhören, denn er hat noch über viel mehr gesprochen ⬇️ Ed Sheeran: You Either Love Me or Hate Me (Full Episode)