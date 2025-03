Nach fast zehn Jahren hat Ed Sheeran sein altes Handy angemacht. Darauf waren auch Nachrichten von einem inzwischen verstorbenen Freund. Das hat ihn so aufgewühlt, dass er daraus einen Song gemacht hat.

Es ist eine Geschichte, die uns allen passieren könnte: Wir finden irgendwo in einer Kiste ein altes Handy und machen es an. Ganz plötzlich tauchen wir ein in die Vergangenheit. Da sind Nachrichten von ehemaligen Freunden, alte Streitigkeiten tauchen wieder auf und sofort sind längst vergessene Gefühle wieder da.

Ed Sheerans altes Handy liegt jahrelang in einer Kiste

Genau das hat Ed Sheeran erlebt: Wegen seines Rechtsstreits um Urheberrechte musste er alle seine Geräte an seine Anwälte übergeben, erzählt er in der US-Talkshow The Tonight Show. Sein Smartphone hatte der Musiker aber schon seit 2015 nicht mehr benutzt und war auf Tablet und E-Mail umgestiegen. Das Handy lag ungenutzt in irgendeiner Kiste.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von swr3online

Für die Anwälte musste Ed Sheeran es wieder anschalten und alle Nachrichten und Daten durchgehen. Was er da fand, hat ihn sehr mitgenommen:

Die erste Nachricht war von meinem Freund, der im Jahr zuvor gestorben war. Die zweite handelte von einem Streit mit meiner Ex-Freundin. Die dritte Nachricht war von einem Familienmitglied, mit dem ich zehn Jahre lang nicht gesprochen hatte.

Ed Sheerans neuer Song war auch Thema bei Sabrina Kemmer in SWR3 Push. Hier kannst du reinhören:

Nachrichten 27.3.2025 Ed Sheeran performt seinen Song „Old phone“ und erzählt die Geschichte dahinter Dauer 3:21 min Ed Sheerans neuer Song Thema in SWR3 Push

Ed Sheeran beschreibt Blick ins alte Handy wie eine Zeitreise

Der Musiker scrollte immer weiter durch die alten Nachrichten. Das hat ihn total aufgewühlt. „ Es war wie eine Reise mit einer Zeitmaschine “. In sein Notizbuch schreibt Ed Sheeran an diesem Tag: „Ich habe heute mein altes Handy gefunden “. Mit der Idee, daraus einen Song zu schreiben. Das hat der Super-Star getan und es ist ein sehr gefühlvolles und trauriges Stück geworden.

Song „Old phone“ soll auf neuem Album erscheinen

„Old phone“ heißt der Song und er soll auf Ed Sheerans neuem Album „Play“ voraussichtlich im Herbst erscheinen. In der Talkshow hat er den Song zum ersten Mal vor großem Publikum performt - schon ein kleiner Gänsehautmoment.

Hier kannst du in „Old phone“ reinhören: