Ed Sheeran und sein Team sind natürlich auch absolute Marketing- und Promotion-Profis. Ich nehme ihm die Geschichte mit dem alten Telefon ab, das er vor zehn Jahren ausgeschaltet hat. Und auch, dass er überrascht und berührt war, was da an Fotos und Nachrichten drauf war. Und was macht man als Künstler da am ehesten draus? Einen Song natürlich. Der Rest – ein Extra-Insta-Account zu „Old Fotos“ und das perfekte Timing einen Tag vor V.Ö. der Single – ist natürlich von langer Hand wochenlang geplant. Was es aber deshalb nicht schlechter macht 😉