Ina Müller kommt zur letzten Aufnahme zu spät und hat prompt eine Notlüge (und Bier) parat. Moritz deckt sie dabei und lächelt – dank Zahnreinigung – mit perfekten Zähnen in seinen Kaffee hinein.

In Folge 4 geht es um Jürgen Klopp, es geht um Sex mit Bjarne Mädel und darum, ob eine Person in Beziehungen mehr liebt als der oder die andere. Ob es bei Ina und Moritz am Ende auch Liebe ist oder ob es bei einer Freundschaft auf Zeit bleibt? Hier kommt das Grande Finale!

Unsere Podcast-Empfehlung diese Woche: Bromance Daddys, ein ehrlicher Einblick in die Gefühlswelt von Vätern.

https://www.ardaudiothek.de/sendung/bromance-daddys-der-podcast-fuer-junge-eltern/10291499/

