Im September lernen sich Lena Meyer-Landrut und Giulia Becker kennen. Und die junge Freundschaft auf Zeit startet unter erschwerten Bedingungen – Lena hat sich nämlich den Arsch gebrochen und deshalb treffen sich die beiden digital. Autschi! Wie es zum Arschbruch kam, inwiefern ein Pferd involviert war, warum Tüll und Tränen die zwei verbinden und wieso Lena früher auch als HelloKitty91 bekannt war, erfahrt ihr in dieser Episode.

