Ein junger Anwalt wird im Tatort erschossen. Tobler und Berg haben Schwierigkeiten Einblick in das Umfeld seiner Mandanten zu bekommen, vermuten aber genau dort die Lösung des Falls.

Im neuen Tatort wird wieder in Freiburg ermittelt. Die Kommissare Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) bekommen es in „Ad acta“ mit einem Fall zu tun, der sie selbst an ihre moralischen Grenzen bringt.

Tatort Breisgau mit Berg und Tobler: Mehr Infos zum Team Infos zum Ermittlerteam Die beiden Kommissare ermitteln in einer Kleinstadt im Breisgau. Seit 2017 decken sie zusammen Fälle im Schwarzwald-Tatort auf. Eva Löbau spielt Franziska Tobler Franziska Tobler ist durch den Bericht der Gerichtsmedizinerin irritiert. SWR/Benoît Linder Eva Löbau, wird 1972 in Waiblingen (Baden-Württemberg) geboren. Als Tochter von österreichischen Eltern wuchs sie in Plochingen auf. Zum Schauspielern kam sie, nachdem sie 1993 ihr Philosophiestudium abgebrochen hatte. Nach mehreren Rollen sowie Hauptrollen in verschiedenen Filmen kam sie 2017 zum Tatort als Kommissarin im Schwarzwald. Hans-Jochen Wagner spielt Friedemann Berg SWR Hans-Jochen Wagner kam als einer von drei Söhnen einer Lehrerfamilie in Tübingen zur Welt. Nach zwei absolvierten Studien begann er 1994 eine Schauspielausbildung in Berlin. Sein Filmdebüt feiert er 1998 und fünf Jahre später seine erste Hauptrolle. Im Jahr 2004 spielte er mehrere Gastrollen im Tatort, seit 2017 dann als Kommissar im Schwarzwald-Tatort.

Allerdings war der Einstieg in den Fall für mich echt schwierig. Das geht schon los, dass am Tatort – ich vermute mal so was, wie ein lustiger Münsteraner Thiel-Boerne-Moment kreiert werden sollte – das aber klappt weniger. Der Spruch von Berg „Ist da einer vom Baum gefallen?“ und die ersten Szenen von Tobler lassen die beiden eher nicht wirklich souverän wirken.

Dazu kommt, dass Kommissar Berg anfangs in einen Dialekt verfällt, der für den Rest Deutschlands ja nach Freiburg klingen mag, aber meine Freiburger Fußnägel hochrollt. Zum Glück lässt er das irgendwann und man kann sich endlich auf den Fall konzentrieren.

Tatort Breisgau: Milde Urteile für die harten Jungs

Ein junger, aufstrebender Rechtsanwalt ist tot – Kopfschuss. Die beiden Ermittler gucken sich die Kanzlei genauer an, in der der Tote bei seinem Stiefvater gearbeitet hat – und der vertritt eher die zwielichtigen Gestalten: Clan-Mitglieder, organisiertes Verbrechen, Rechts-Extreme und Rocker-Banden. Und trotzdem erwirkt der Chef-Anwalt auffällig oft milde Urteile.

An der Aufklärung des Mordes an seinem Stiefsohn beteiligt er sich äußerst ungern, mauert und verlangt für Einblick in die Akten erst mal einen richterlichen Beschluss.

Kommissare Tobler und Berg kommen an ihre Grenzen

Kommissar Berg sucht sich bei den Ermittlungen Hilfe bei einem Informanten, Tobler bei ihrem inzwischen pensionierten Kommissars-Papa. Aber dieser Fall desillusioniert beide. Kommissarin Tobler hört nämlich von einer Richterin, es gehe am Ende nicht um Gerechtigkeit, sondern um „Schadensausgleich“. Und Berg kommt schon früh zu dem Schluss:

Wir halten uns an die Regeln und allen anderen gehts am Arsch vorbei! Und deshalb verlieren wir immer!

SWR3 Tatort-Kritik: Berg verschweigt etwas

Wie immer gehts im Schwarzwald-Tatort eher bodenständig zu, ohne die ganz große Spannung, dafür durchaus nachdenklich. Und mit einem kleinen Cliffhänger, denn wir wollen wissen: Welches Geheimnis hat denn bitte Kommissar Berg? Von mir gibts 3 von 5 Elchen.

Trailer zum Tatort „Ad Acta“ aus Freiburg