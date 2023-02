Es muss nicht immer einen neuen Mord für einen Tatort geben –„Unten im Tal“ beweist, dass auch ein neu aufgerollter Fall unfassbar spannend sein kann.

Vor einer tollen winterlichen Kulisse ermitteln die Kommissare Tobler und Berg. Das idyllische Dorf und seine Einwohner verbergen viele Geheimnisse – teilweise schon seit Jahrzehnten.

Ein Wolf unter Schafen im Schwarzwald-Tatort

In einem kleinen Dorf im Schwarzwald ist ein Wolf unterwegs – die Schäfer und Schäferinnen sind in Aufruhr. Auch im übertragenden Sinne gibt es einen offenbar Wolf in dem ruhigen Dorf, denn bei Waldarbeiten wird eine Mädchenleiche gefunden. Es handelt sich um die 15-jährige Rosa, die vor über zehn Jahren verschwunden ist. Schon damals haben Friedemann Berg und Franziska Tobler ermittelt, sie hätten nicht gedacht, dass sie die Ermittlungen noch einmal aufnehmen und hatten den Fall eigentlich schon abgeschlossen. Wer ist der Wolf in dieser Schafsherde, fragen sich die Ermittler – wieder –, und laden alle Beteiligten nochmal zu einer Befragung ein.

Die beiden Kommissare ermitteln in einer Kleinstadt im Breisgau. Seit 2017 decken sie zusammen Fälle im Schwarzwald-Tatort auf. Eva Löbau spielt Franziska Tobler Eva Löbau, wird 1960 in Waiblingen (Baden-Württemberg) geboren. Als Tochter von österreichischen Eltern wuchs sie in Plochingen auf. Zum Schauspielern kam sie, nachdem sie 1993 ihr Philosophiestudium abgebrochen hatte. Nach mehreren Rollen sowie Hauptrollen in verschiedenen Filmen kam Sie 2017 zum Tatort als Kommissarin im Schwarzwald. Hans-Jochen Wagner spielt Friedemann Berg Hans-Jochen Wagner kam als einer von drei Söhnen einer Lehrerfamilie in Tübingen zur Welt. Nach zwei absolvierten Studien begann er 1994 eine Schauspielausbildung in Berlin. Sein Filmdebüt feiert er 1998 und fünf Jahre später seine erste Hauptrolle. Im Jahr 2004 spielte er mehrere Gastrollen im Tatort, seit 2017 dann als Kommissar im Schwarzwald-Tatort.

Einmal schwarzes Schaf – immer schwarzes Schaf?

Rosas Ex-Freund, ihre Eltern, ihre beste Freundin. Die Verdächtigen sind die gleichen wie vor zehn Jahren, sie haben sich nur verändert. Doch wie weit ist das möglich? Ist das schwarze Schaf des Dorfes wirklich so „ austherapiert “,wie Tobler sagt, oder ist das alles nur Show? Noch komplizierter wird es, als ein zweiter Mord passiert. Der Cold Case wird wieder heiß.

Als Friedemann Berg und Franziska Tobler den verdächtigen Werner Tröndle erneut befragen, stellt sich heraus, dass er ihnen einiges verschwiegen hat. ard-foto s2-intern/extern SWR / Benoît Linder Bild in Detailansicht öffnen Franziska Tobler und Friedemann Berg rekonstruieren mit Elif die Abläufe am Tag von Rosas Verschwinden. Axel Leibing soll erst später befragt werden. ard-foto s2-intern/extern SWR / Benoît Linder Bild in Detailansicht öffnen Toni sucht Trost bei ihrem Großvater Josef. ard-foto s2-intern/extern SWR / Benoît Linder Bild in Detailansicht öffnen Rosa und Axel Leibing sind sehr jung Eltern geworden. Sie haben beschlossen, sich ihr Baby nicht wegnehmen zu lassen - aber Axel hat Skrupel, sich gegen seinen Vater durchzusetzen. ard-foto s2-intern/extern SWR / Benoît Linder Bild in Detailansicht öffnen Josef Winterfeld war der einzige, der seinen Cousin Werner Tröndle unterstützte. Aber als er wieder zum Hauptverdächtigen von Franziska Tobler und Friedemann Berg wird, verliert auch Josef die Geduld. ard-foto s2-intern/extern SWR / Benoît Linder Bild in Detailansicht öffnen

Ein starker Krimi mit tieferem Sinn

Der Tatort „Unten im Tal“ hält uns unsere Vorurteile eiskalt vor. Das macht ihn so ehrlich und immer wieder überraschend. Ein spannender Fall, nachvollziehbare Ermittlungsarbeit und ein unvorhersehbares Ende macht diesen Krimi absolut sehenswert. Dazu die tollen Bilder des winterlichen Schwarzwaldes. Auch wenn die spritzigen Ermittler-Dialoge fehlen, nimmt einen der Tatort von der ersten bis zur letzten Minute mit und regt zum Nachdenken an, über Wölfe und schwarze Schafe.



Von mir gibt’s 4 von 5 Elchen.