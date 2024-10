Tatort-Kritik Franken mit Ringelhahn und Voss „Trotzdem“ (6.10.)

Tatort in Franken

Paula Ringelhahn, gespielt von Dagmar Manzel, kommt aus Guben. Nach einer Ausbildung als Textilingenieurin ging sie zur Polizei und stieg schnell zur Hauptkommissarin auf. Sie wirkt sehr provokativ, was auch oft zu Problemen mit Verdächtigen führen kann. Mit Kommissar Felix Voss pflegt sie ein sehr gutes freundschaftliches Verhältnis.

Felix Voss, gespielt von Fabian Hinrichs, wuchs in Itzehoe mit seiner Mutter auf. Über den Vater wurde nie gesprochen. Er lernte mit Geheimnissen umzugehen. Während seines Jura-Studiums in Berlin tauchte er in die Techno-Szene ab, bis er das Studium abbrach und sich Hals über Kopf bei der Polizei bewarb. Ihn machen Achtsamkeit, Empathie und assoziatives Denken aus.

Dagmar Manzel als Paula Ringelhahn

Dagmar Manzel wurde 1958 in Ost-Berlin geboren. Nach ihrem Abitur ging sie direkt an die staatliche Schauspielschule Berlin. Bereits in ihrem zweiten Studienjahr spielte sie in einem Fernsehfilm mit. Nach dem Abschluss des Studiums folgten viele weitere Auftritte in Theater und Film, bis sie schließlich 2015 zum Tatort kam.

Fabian Hinrichs als Felix Voss

Fabian Hinrichs wurde 1974 in Hamburg geboren. Sein Vater, sein Großvater sowie sein Bruder waren und sind Polizisten. Nach einem abgebrochenen Jura-Studium begann er 1997 an der Westfälischen Schauspielschule Bochum zu studieren. Nach dem abgeschlossenen Schauspielstudium begann er ein Politikstudium, welches er ebenfalls abbrach, um Geschichte und Philosophie zu studieren. Ab 2000 stand er auf Theaterbühnen und 2003 war er in seinem ersten Film zu sehen. Seit 2015 ermittelt er zusammen mit Dagmar Manzel im Tatort Franken.