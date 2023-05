per E-Mail teilen

Wie viel wissen Eltern über das Leben ihrer Kinder? Dieses Thema behandelt der neue Schwarzwald-Tatort mit Tobler und Berg. Simone Sarnow findet ihn „grundsolide“.

Ein junger Mann, grade mal 20, wird tot in einem Wehr des Rheins bei Freiburg gefunden. Beim Versuch diesen Mord aufzuklären, bekommen es die Kommissare Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann „Frieda“ Berg (Hans-Jochen Wagner) in ihrem elften Fall aber noch mit einigen Rätseln mehr zu tun. Vor allem aber mit der Kluft zwischen Eltern und der Generation Z. Der Titel Das geheime Leben unserer Kinder passt, findet unsere SWR3 Tatort-Checkerin Simone Sarnow.

Tatort Breisgau mit Berg und Tobler: Mehr Infos zum Team Infos zum Ermittlerteam Die beiden Kommissare ermitteln in einer Kleinstadt im Breisgau. Seit 2017 decken sie zusammen Fälle im Schwarzwald-Tatort auf. Eva Löbau spielt Franziska Tobler Franziska Tobler ist durch den Bericht der Gerichtsmedizinerin irritiert. SWR/Benoît Linder Eva Löbau, wird 1972 in Waiblingen (Baden-Württemberg) geboren. Als Tochter von österreichischen Eltern wuchs sie in Plochingen auf. Zum Schauspielern kam sie, nachdem sie 1993 ihr Philosophiestudium abgebrochen hatte. Nach mehreren Rollen sowie Hauptrollen in verschiedenen Filmen kam Sie 2017 zum Tatort als Kommissarin im Schwarzwald. Hans-Jochen Wagner spielt Friedemann Berg SWR Hans-Jochen Wagner kam als einer von drei Söhnen einer Lehrerfamilie in Tübingen zur Welt. Nach zwei absolvierten Studien begann er 1994 eine Schauspielausbildung in Berlin. Sein Filmdebüt feiert er 1998 und fünf Jahre später seine erste Hauptrolle. Im Jahr 2004 spielte er mehrere Gastrollen im Tatort, seit 2017 dann als Kommissar im Schwarzwald-Tatort.

Tatort-Kritik Schwarzwald: Woher kommt das Geld der Kinder?

„ Was wissen wir denn schon über unsere Kinder? “ fragt sich eine ziemlich verzweifelte Mutter in diesem Tatort. Die Antwort: In diesem Fall wissen Sie und auch andere Eltern deutlich weniger, als sie es selbst wahrhaben wollen.

Das geht schon beim Toten, Chris, los. Der war bei allen beliebt. Eltern, Arbeitgeber, Freunde – alle sagen nur Gutes über ihn. Also, warum musste er dann sterben? Tobler und Berg ermitteln relativ schnell, dass kaum einer wusste, was genau der junge Mann wirklich treibt und womit er das Geld verdient, mit dem er auch seine im Rollstuhl sitzende Mutter mit unterstützt.

Mehr wissen nur seine besten Freunde, Benno (Aniol Kirberg) und Zoé (Caroline Cousin). Die beiden leben in einer gemeinsamen Patchworkfamilie. Seine Mutter ist mit ihrem Vater zusammen. Die beiden sind aber eindeutig mehr als Stiefgeschwister und wissen was, denn sie brauchen dringend Geld und setzen deshalb heimlich auf Crypto-Währung und pumpen mit vorgeschobenen Gründen ihre Eltern an. Aber wofür brauchen Sie die Kohle?

Sowohl die Kommissare als auch die Eltern versuchen immer wieder Antworten zu bekommen, aber meist heißt es: Fehlanzeige.

Gefährlicher Drang zum Erfolg

Dazu hat Kommissarin Tobler noch ihren ganz eigenen „ kleinen Familien-Notfall “, als ihre Nichte Vanessa (Lola Höller), genannt „Nessie“, plötzlich bei ihr auftaucht und fragt, ob sie bei ihr wohnen kann. Denn die Eltern seien grade „ einfach so scheiße “.

Tobler bleibt aber nur so lange die entspannte Tante, bis sie herausfindet, warum Nessie und ihre Eltern Stress haben: Vanessa filmt sich bei Mutproben und stellt sie ins Netz. Damit will sie Follower generieren, um irgendwann eine erfolgreiche Influencerin zu werden.

Soweit zu wissen, was ihre fast erwachsenen Kinder so machen, sind die Patchwork-Eltern von Benno und Zoé noch nicht. Das kommt aber natürlich raus und es zeigt sich, die beiden haben sich in eine ziemlich gefährliche Situation manövriert, die für die helfen wollenden Eltern aber eigentlich eine Nummer zu groß ist.

Tatort Schwarzwald: Interview mit Autorin Astrid Ströher und Regisseur Kai Wessel Autorin Astrid Ströher Autorin Astrid Ströher hat im Tatort dieses Mal gleich mehrere Perspektiven verarbeitet und auch die Kommissare erleben Perspektivwechsel. Auf die Frage, wieso sie für die Kommissare Tobler und Berg kleine Seitengeschichten mitgegeben hat, antwortet sie Folgendes: „Die einzelnen Seitengeschichten haben sich während des Schreibens und Nachdenkens über den Stoff ergeben. Mir war es wichtig, dass auch die Kommissare einen eigenen Blick, also auch eine eigene Perspektive auf die Themen haben, mit denen sie im Fall konfrontiert werden.“ Die Autorin des Tatorts „Das geheime Leben unserer Kinder“ Astrid Ströher. Frank P. Wartenberg Regisseur Kai Wessel Der Film setzt Split-Screen-Szenen, also einen geteilten Bildschirm, ein, um kleine und große Geheimnisse der Figuren aufzudecken. Weshalb diese Art der Verfilmung eingesetzt wurde, erklärt Regisseur Kai Wessel: „Split Screen war von Anfang an eine tolle Idee der Autorin Astrid Ströher. Sie wollte gern diese Technik nutzen und ausprobieren. Und ich empfand es als eine wunderbare Herausforderung herkömmliche Erzählformen zu hinterfragen. Die Parallelität zweier Geschichten in einem Bild ist eine unglaubliche Chance. Wir mussten aber erst zusammen entdecken, wann und wie diese Technik einen Mehrwert hat und nicht nur technische Spielerei ist. Wir haben viele Filme, auch sehr alte Filmbeispiele, studiert. Split-Screen kann sinnvoll sein, wenn es eine inhaltliche Bereicherung der Erzählung ist. Da es bei uns um Unausgesprochenes, Lügen und Geheimnisse geht, machte es für uns absolut Sinn, den gerade ahnungslosen Menschen die gerade im Geheimen agierenden Menschen in einem Bild gegenüber zu stellen. So haben wir versucht stärkere Kontraste zu erzählen und die Spannung zu erhöhen, möglichst ohne die Handlungen zu bewerten.“ Der Regisseur des Tatorts „Das geheime Leben unserer Kinder“ Kai Wessel. Anatol Kotte 2022

Fazit zum Tatort aus dem Schwarzwald

Das geheime Leben unserer Kinder ist ein grundsolider Krimi, bei dem, typisch Schwarzwald-Team, unaufgeregt ermittelt wird. Damit man auch bei so vielen Protagonisten, Lebenswelten und Geheimnissen nicht den Überblick verliert, setzt man in diesem Tatort auf „Split-Screens“, die manchmal wirklich wie zwei Parallelwelten wirken. Von mir gibt’s 3 von 5 Elchen.