Stell dir vor, du fährst im Auto und plötzlich wird der Himmel schwarz – kein Gewitter, sondern Bienen! In den USA sind jetzt Straßen gesperrt, weil bei einem Lkw-Unfall Millionen Bienen abgehauen sind.

Der Lkw hatte einige Bienenvölker geladen, als sein Anhänger bei dem Unfall im Bundesstaat Washington nahe der kanadischen Grenze umgekippt ist. Der Fahrer hatte wohl eine Kurve unterschätzt, vermutet der Katastrophenschutz der Region. Dem Mann ist nichts passiert, aber die Bienen sind in Panik davongeflogen – ganze 250 Millionen.

Bienen im Stress: Menschen sollen Unfallort meiden

Wer schon einmal einen Bienenschwarm gehört hat, kann sich vielleicht annähernd vorstellen, wie laut es sein muss, wenn Millionen Bienen in der Luft sind. Und gefährlich ist es außerdem! Die Straßen in dem Bereich wurden gesperrt, Menschen sollen das Gebiet um den Unfallort meiden. Denn die Bienen sind nicht nur im Stress, weil sie gerade ihr Zuhause verloren haben, sondern auch, weil dort jetzt so viele Schwärme zusammenkommen. Bienen brauchen den Geruch ihres eigenen Schwarms und ihrer Königin, sagt Imker Nils Hinse in SWR3 PUSH.

Ohne ihre Bienenstöcke sind die Bienen desorientiert und ein großer Teil würde vermutlich sterben, erklärt der Imker. Deshalb sollen so viele der Millionen Insekten wie möglich wieder eingefangen werden. Aber wie soll das gehen? Es ist erstmal wichtig, die Bienenstöcke wieder aufzustellen, rät Nils Hinse. Dann müssen die Königinnen gesucht werden. „ Das ist eine Fleißarbeit. “ Aber die lohnt sich, denn wenn die Königin im Stock sitzt, versprüht sie einen Duft, der die Bienen aus ihrem Volk anlockt.

Bienen einfangen – so viele Imker in den USA helfen

Für diese Aufgaben haben sich in den USA rund 25 Imkerinnen und Imker aus der Region des Unfalls gemeldet. Sie unterstützen Polizei und Katatrophenschutz, um möglichst viele Tiere zu retten. Der zuständige Sheriff ist begeistert:

Vielen Dank an die wunderbare Imkergemeinschaft: Über zwei Dutzend Imker haben sich gemeldet, um sicherzustellen, dass die Rettung von Millionen bestäubender Honigbienen so erfolgreich wie möglich verläuft.

