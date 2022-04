Meta Hiltebrand hat eine ausgefallene Dessert-Getränk-Empfehlung für euch! Sie bringt den Genuss von Bier und Kakao zusammen.

Portionen: 4 Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Meta Hiltebrand

Zutaten:

4 Flaschen dunkles Bier

5 EL Kakaopulver

5 EL Haselnüsse (gemahlen & geröstet)

4 Rosmarinzweige

4 Bier- oder Weingläser

Drink-Zubereitung

Das Kakaopulver mit dem Wasser zu einer Kakaopaste anrühren. Die Haselnüsse, um das Aroma zu verstärken, nach Wunsch auf dem Grill in der Pfanne oder auf einem Blech etwas rösten. Die Rosmarinzweige kurz auf dem heißen Grillrost erwärmen, damit sich das Aroma entfaltet.

Den Glasrand erst in der Kakaopaste anschließend in den Haselnüssen abdrehen, den Rosmarinzweig in das Glas stellen, das Bier dem Rosmarin entlang gießen und direkt genießen.

