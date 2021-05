auf Facebook teilen

Der Podcast für alle, die Lust auf Grillen haben! Zusammen mit Podcasterin Rebecca Rodrian nimmt uns Johann Lafer mit beim Einkauf, erklärt uns alles über verschiedene Grillarten, verrät uns welche Grill-Gadgets sich wirklich lohnen und zeigt uns die besten Gewürze und Marinaden. Ob Fleisch, Fisch, vegetarisch oder vegan – Lafer hat die besten Grill-Tipps! Als Beilage gibt es ganz persönliche Geschichten des Starkochs, die er so noch nirgends erzählt hat.

Alles rund ums Grillen, sowie kleine spontane Rezept-Ideen gibt es alle 14 Tage in einer neuen Folge des Grill-Podcast.

Eigene Tipps, Anregungen, Fragen und Feedback könnt ihr uns per Mail schicken (grillen@swr3.de) oder in der SWR3-Grillgruppe auf Facebook direkt mit anderen Grill-Fans teilen.

Grillen wie ein Promikoch – Mit Johann Lafer

