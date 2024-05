Einen Schokokuss aushölen, den Espresso einfüllen und beides gemeinsam löffeln: Wie schmeckt der Tiktok-Trend? Wir haben ihn für euch getestet! Hier das Video anschauen.

SWR3-Moderator Benedikt Lawen hat die Kaffeemaschine ausgepackt und will es jetzt wissen: Seit Wochen werden ihm Videos in den Feed gespült, wie Menschen Espresso aus einem Schokokuss löffeln. Der Selbstversuch steht an: Erfüllt das angeblich perfekte Dessert, was alle versprechen? Seht selbst!

Wenn ihr es also noch nicht getestet habt: Benedikt Lawen kann das schnelle Dessert nur empfehlen.

Espresso oder stärkster Kaffee der Welt?

Klar, der Espresso im Schokokuss ist eher auf der süßen Seite des Kaffeespektrums. Wer den Kaffee aber lieber pur und noch stärker möchte, für den ist SWR3-Moderator Constantin Zöllers Urlaubsmitbringsel vielleicht etwas: In der Morningshow testet er mit SWR3-Moderatorin Rebekka de Buhr den angeblich stärksten Kaffee der Welt. Als Morningshow-Moderatoren können die beiden den Koffein-Kick auf jeden Fall gebrauchen!

Der stärkste Kaffee der Welt? Test in der Morningshow

Aber wird selbst der stärkste Kaffee irgendwann zu schwach? Obwohl Menschen sehr unterschiedlich auf Koffein reagieren, ist die wissenschaftliche Studienlage sehr eindeutig!

Ob man sich an den Kaffee-Kick gewöhnen kann und wie der Körper auf Koffein reagiert, haben wir mit Betriebsarzt Dr. Eugen Bernhard besprochen:

Auf Tiktok gibt es allerdings nicht nur Dessert-Vorschläge: Mit dem Baked-Feta-Trend wird auch direkt das Hauptgericht in unsere Social-Media-Acocunts gespült. Und auch dieses Rezept haben wir natürlich getestet: