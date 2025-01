per E-Mail teilen

Die Neujahrs-Gassi-Runde hatte sich eine Hundebesitzerin sicherlich entspannter vorgestellt: Ihr Hund fand einen Finger. Woher er kommt? Hier!

Eine Hundebesitzerin aus Stuttgart ging am Neujahrstag mit ihrem Hund Carlo eine Gassirunde, als dieser eine besondere Entdeckung machte – durch Bellen machte der Vierbeiner auf sich aufmerksam. Ein Stock vielleicht? Nein! Als sie genau hinsah, entdeckte die Frau den Finger. Zuerst habe sie gedacht, es sei ein Fake, ein Finger aus Plastik, wie er für Halloween oder so verkauft werde, sagte sie. Sie rief die Polizei, die das Körperteil in ein Krankenhaus brachte.

Der Mischlingsrüde Carlo fand den Finger in Stuttgart an einer Straßenecke. Privat

In der Silvesternacht kam es deutschlandweit wegen Silvester-Böllern zu einigen Unfällen. Auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz:

Stuttgart: Mann verlor wohl zwei Finger bei Unfall mit Silvesterknaller

Später stellte sich heraus, dass der Finger vom Unfall eines 33-Jährigen mit Silvesterknallern stammt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Mann wurde noch in der Silvesternacht im Krankenhaus behandelt. Den Finger nachträglich noch anzunähen sei in diesem Fall nicht möglich gewesen, sagte eine Krankenhaussprecherin auf SWR-Nachfrage. Der Mann habe demnach noch einen zweiten Finger verloren, doch dieser sei bisher noch nicht gefunden worden.

