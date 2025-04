per E-Mail teilen

In Weitefeld im Kreis Altenkirchen hat es ein Verbrechen gegeben: Dort wurden drei Menschen tot aufgefunden. Die Polizei sucht nach dem Täter und hat den Ort abgeriegelt.

Der Täter ist auf der Flucht. Es soll sich um eine Person handeln, die beim Eintreffen der Polizei vom Tatort geflohen ist. Das bestätigte die Polizei dem SWR. In der Gegend um Weitefeld sollen deshalb keine Anhalter mitgenommen werden. Außerdem rät die Polizei den Anwohnern, sich möglichst nicht draußen aufzuhalten. Eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht, so der Polizeisprecher.

Verbrechen mit drei Toten im Westerwald

Am frühen Morgen ist es in einem Wohnhaus in dem Ort mit 2.200 Einwohnern zu einem Verbrechen gekommen. Um 3:45 Uhr war der Notruf bei der Polizei eingegangen. Wer angerufen hat, ist noch unklar.

Bei den Toten soll es sich laut Polizei um zwei männliche und ein weibliches Opfer handeln. Die Ermittler gehen von einem familiären Hintergrund aus. Es sollen auch Schuss- und Stichwaffen im Einsatz gewesen sein. Über das Alter der Toten und das Motiv der Tat ist aktuell noch nichts bekannt.

Polizei mit Großaufgebot in Weitefeld

Mit einem Großaufgebot fahndet die Polizei in Weitefeld und Umgebung nach dem Täter. Der Ort ist abgeriegelt, alle Autos werden kontrolliert, ein Hubschrauber ist im Einsatz. „Der Ort ist gespenstisch still, die meisten Leute haben die Jalousien runtergelassen“, erzählt SWR3-Reporterin Jessica Schwandt von der Lage in Weitefeld.

Nachrichten 6.4.2025 SWR3-Reporterin vor Ort in Weitefeld: „Ort ist gespenstisch still!“ Dauer 2:40 min Jessica Schwandt berichtet live in SWR3 Talk

In dem Einfamilienhaus laufen derzeit die Ermittlungen. „Beamte in weißen Schutzanzügen sichern Spuren im Haus“, berichtet die Reporterin live in SWR3 TALK.

Polizei bitte Bevölkerung um Hinweise

Bei der Kriminalpolizei wurde ein Hinweistelefon eingerichtet. Wenn ihr Informationen zur Tat oder den Täter habt, meldet euch unter dieser Nummer bei der Polizei: 0261-92156 390.

