Doreen Brasch, gespielt von Claudia Michelsen, wird 1969 in Dresden geboren. Ihre herausragende emotionale Intelligenz und ihre Menschenkenntnis machen Brasch zu einer ausgezeichneten Ermittlerin. Sie pflegt unter ihren Kollegen den Ruf, nur mit ihrem Nachnamen angesprochen zu werden. Auch wenn Sie häufig ihrer Intuition folgt, mit welcher sie oftmals richtig liegt, neigt sie dazu, sich oftmals zu verrennen und die falsche Person zu erwischen. Ist einmal Gefahr im Verzug, überschreiten ihre Verhörmethoden die Grenzen des Erlaubten. Eine hervorragende Schützin, welche stundenlange Lagebesprechungen, sowie Recherche am Computer hasst.

Vincent Ross wird von André Kaczmarczyk gespielt, welcher 1986 in Suhl bei Thüringen geboren wird.

Claudia Michelsen wird 1969 in Dresden geboren. Als Tochter einer Zahnärztin und eines Komponisten, den sie erst mit 15 Jahren kennengelernt hat, begann sie eine Ausbildung an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin, die Michelsen 1989 erfolgreich absolvierte. Noch während Ihrer Studienzeit gab Claudia Michelsen ihr Filmdebüt. Nach ihrer vorherigen Rolle, in welcher sie eine Kommissariatsleiterin spielte, kommt Michelsen dann 2013 zum Polizeiruf 110.