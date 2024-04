Polizeiruf aus Halle

Michael Lehmann, gespielt von Peter Schneider, ist ein familienorientierter Vater zweier Kinder und lebt in Leipzig. Er ist gläubiger Christ und geht regelmäßig in die Kirche. Er ist einfühlsam und versucht stets die Dienstvorschriften einzuhalten. Da er Quereinsteiger ist, hat er noch wenig Erfahrung im gehobenen Dienst der Polizei. Dadurch ergänzt er sich perfekt mit seinem eher groben Kollegen Koitzsch.

Henry Koitzsch, gespielt von Peter Kurth, lässt sich von nichts aus der Ruhe bringen. Er hat in seiner langen Dienstlaufbahn schon alles gesehen. Neben seiner Arbeitszeit ist er passionierter Kneipengänger. Er ist ein einsamer Wolf, den hin und wieder die Sehnsucht nach Liebe packt. Zudem hat er viele Kontakte in spezielle Milieus.

Peter Schneider spielt Michael Lehmann

Peter Schneider wurde 1975 in Leipzig geboren. Er machte sein Abitur an der Spezialschule für Musik in Halle. Im Anschluss studierte er Musik an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig und parallel Germanistik und Pädagogik an der Universität Leipzig. Aus dem Musik-Studium wurde irgendwann ein Schauspiel-Studium, welches er 2002 abschloss. Danach stieg er direkt in das Filmschauspiel ein. Seit 2021 bildet er das Polizeiruf-Team aus Halle mit Peter Kurth.

Kommissar Michael Lehmann (Peter Schneider) und Kommissar Henry Koitzsch (Peter Kurth) am Tatort. MDR/filmpool fiction/Felix Abraham

Peter Kurth spielt Henry Koitzsch

Peter Kurth wurde 1957 in Güstrow geboren. Nach dem Abitur und dem Wehrdienst studierte er Schauspiel an der Schauspielschule Rostock. Danach spielte er an den Theatern in Magdeburg, Stendal, Chemnitz, Leipzig, Hamburg, Berlin und Stuttgart. Nebenher spielte er immer wieder Rollen im deutschen Film und Fernsehen. Seit 2021 ist er beim Polizeiruf Halle.