Am Mittwochabend wollten die Spitzen von SPD, Grünen und FDP über einen Ausweg aus der Ampelkrise beraten. Am Ende wurde FDP-Finanzminister Christian Lindner entlassen und Bundeskanzler Olaf Scholz fand klare Worte – wie geht es weiter?

Die Ampelkoalition ist Geschichte. Bundeskanzler Olaf Scholz hat in einem Pressestatement am Mittwochabend angekündigt, dass er am 15. Januar zuerst die Vertrauensfrage im Bundestag stellen will, um damit anschließend den Weg für Neuwahlen bis spätestens Ende März freizumachen. Bis dahin sollen bestehende Regierungsprojekte noch im Bundestag zur Abstimmung gebracht werden.

Nachrichten 6.11.2024 Ampel am Ende, Scholz macht Lindner verantwortlich Dauer 0:54 min Ampel am Ende, Scholz macht Lindner verantwortlich

Krisengipfel der Ampel: Scholz entlässt Christian Lindner

Beim Krisengipfel der Ampelparteien in Berlin hatte es zwischen FDP-Chef Christian Lindner und Bundeskanzler Olaf Scholz einen heftigen Streit um die Haushalts- und Wirtschaftspolitik gegeben. Kurz darauf hat der Bundeskanzler seinen Finanzminister entlassen. Scholz sagte: Lindner hat „ zu oft mein Vertrauen gebrochen “. Außerdem hat er Lindner in seiner Ansprache mehrfach direkt kritisiert und ihm Verantwortungslosigkeit vorgeworfen.

So ist ernsthafte Regierungsarbeit nicht möglich.

Über die aktuellen Entwicklungen in Berlin informieren wir euch bei SWR3 im Radio: