Einfach mal nur zuhören, was den Menschen auf der Seele brennt. Dafür gab es Raum im SWR3 Pulsmesser! Ihr konntet uns sagen, was euch vor der Bundestagswahl beschäftigt!

Täglich erreichen uns in den Kommentaren unter unseren Social-Media-Posts , im SWR3 Studiofeedback oder auf swr3.de tausende Kommentare von Menschen aus SWR3Land. Ihr zeigt uns mit euren Rückmeldungen: Viele von euch wollen ihre Ängste, Sorgen und Hoffnungen teilen – und auch anderen Menschen einfach mal zuhören.

Gerade kurz vor der Bundestagswahl wird der Ton in vielen Debatten rauer. Wie wollen wir als Gesellschaft miteinander sprechen und umgehen? Wir haben euch im Radio gefragt, wie es euch geht.

SWR3 Pulsmesser: Das sind die Hoffnungen und Wünsche aus SWR3Land vor der Bundestagswahl

Was bewegt euch gerade? Was gibt euch Hoffnung? Das haben wir Menschen unter anderem in Trier, Zweibrücken, Schwäbisch Gmünd und Mosbach gefragt. Oder wie hier in Balingen in Baden-Württemberg:

Danke für das Vertrauen von allen Leuten, die wir auf den Straßen in SWR3Land getroffen haben. Wir freuen uns, dass ihr eure Gedanken mit uns geteilt habt.

Naja, die politische Lage ist ja schon ein Thema, was einen beschäftigt. Gerade aktuell habe ich überhaupt keine Ahnung, wen man wählen soll. Ganz extrem schwierig. Weil man einfach das Gefühl hat, egal wen man wählen würde, es würde sich nichts ändern. Das ist so mein Eindruck, mein Empfinden. Aktuell bei den jetzigen Politikern gibt es einfach so keinen, der das Steuer rumreißt.

Mich bewegt, wie in der Gesellschaft die Klimakrise quasi gar keine Rolle spielt, meines Erachtens eine geringe Rolle spielt, vor allem bei Schülern. Ich bin Lehrerin, krieg das jeden Tag mit und denk mir: ‚Das ist gar kein Thema für sie.´ Das erschüttert mich. Gleichzeitig erschüttert mich auch, wie dann die AfD zum Beispiel Auftrieb erhält und Zuspruch in einer Generation, die noch nie irgendwie großartig auf was verzichten musste.

Mir macht aktuell einfach die wirtschaftliche Lage Sorgen, dass ich nicht weiß, wie ich irgendwie – wenn es schlechter werden sollte – wie ich meine Familie ernähren kann, wenns mit dem Job nicht klappen sollte. Meine Tochter ist jetzt ein Jahr alt und es ist einfach wichtig, dass ich ihr ein Leben bieten kann, dass ihr gefällt und ihr auch Spaß macht. Bei den Neuwahlen hoffe ich einfach, dass das funktioniert und klappt und dass die Regierung besser wird, wie sie aktuell ist. Weil ich definitiv nicht zufrieden bin.

Hallo und guten Morgen liebes SWR3 Team und liebe Hörer, mir macht es Sorgen zu sehen, dass die etablierten Parteien mehr damit beschäftigt sind die AfD zu diskreditieren als sich auf ihr Programm und ihre Stärken zu konzentrieren. Es bringt überhaupt nichts gegen ein Abstimmungsergebnis zu demonstrieren, weil die AfD diesem zugestimmt hat. Das treibt meiner Ansicht nach diesen nur Wähler zu. Sie sind leider demokratisch gewählt also haben sie jedes Recht, ihre Meinung zu vertreten, solange diese gesetzeskonform ist. Bitte gebt der AfD durch sinnlose Gegendemos kein Wasser auf die Mühlen.

Hallo liebes SWR3 Team. Danke für euren heutigen Thementag. Die aktuellen Entwicklungen machen mir Sorgen. Wie kann ich für meine Kinder eine lebenswerte Zukunft gestalten. Unsere Politik denkt leider viel zu häufig nur noch an sich und ihre persönlichen Vorteile oder wie sie sich ein Denkmal setzen kann. Das, was die Wähler wollen, interessiert viele leider kaum noch. Wie bekommt man unser Land wieder fit für die Zukunft. Wir alle ersticken an der immer größer werdenden Steuerlast. Preise für Lebensmittel, Energie, etc steigen seit Jahren. Wir müssen, die Preise wieder senken, damit man von seinem Einkommen auch noch leben kann und nicht nur arbeiten geht, um irgendwie die Fixkosten zu bewältigen. Leider gibt es aktuell kaum gute Politiker, denen ich es zutrauen würde unser Land fit für die Zukunft zu machen.

Ich arbeite im sozialen Bereich in der Familienhilfe. Im Rahmen meiner Arbeit, habe ich natürlich viel mit Menschen zu tun, die genau auf die Unterstützungen angewiesen sind, auf die es manche Parteien abgesehen haben zu kürzen oder zu streichen. Ich blicke mit großer Sorge auf die derzeitige Entwicklung und was dies für die Menschen bedeuten könnte, mit denen ich tagtäglich zu tun habe.

Wie ist die Stimmung in Deutschland kurz vor der Bundestagswahl?

Was sind die Wünsche und Hoffnungen, die die Menschen in SWR3Land an die neue Bundesregierung haben? Welche Sorgen umtreiben euch kurz vor der Wahl? Wir schauen auch in unserem Ticker zur Bundestagswahl auf die Stimmung in SWR3Land kurz vor der Wahl:

