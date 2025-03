Was können wir tun, wenn uns die Zukunft Angst macht? Johannes Kleske ist kritischer Zukunftsforscher und verrät uns, wie er es schafft, bei allen negativen Nachrichten daraus sogar Energie zu ziehen.

Am Blue Monday (20. Januar) – der als traurigster Tag des Jahres gilt – haben uns viele von euch erzählt, was euch gerade Sorgen bereitet – aber auch, was euch glücklich macht.

Ich denke viele merken einfach, dass sie immer weniger haben oder sich immer weniger leisten können, obwohl sie immer mehr arbeiten. Und bei diesen politischen Aussichten ist das mit dem Arbeitsplatz auch schon wieder ein Stresspunkt.

Wer einen geliebten Menschen durch Krebs verliert, weiß, wie dankbar man ist für jeden Tag, den man erleben darf.

Aber auch Nachrichten wie aus Mannheim können Sorgen und Ängste in uns wecken.

Wir haben mit dem Zukunftsforscher Johannes Kleske gesprochen: Verrohung der Gesellschaft und ständig Nachrichten, die einem Angst bereiten. Wie können wir da positiv in die Zukunft blicken? Er hat uns verraten, wie er es schafft, bei allen negativen Nachrichten, bei all der Sorge vor der Zukunft eben nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern daraus sogar Energie zu ziehen.

Das ist Johannes Kleske Johannes Kleske Johannes Kleske ist kritischer Zukunftsforscher und lebt derzeit in Berlin. Als kritischer Zukunftsforscher, Trend-Experte und Foresight Consultant berät er Unternehmen und Menschen, Gestaltungskraft zu entwickeln. Dabei blickt er auf 20 Jahre Berufserfahrung zurück und beschäftigt sich sowohl mit wissenschaftlichen Analysemethoden als auch mit der strategischen Beratung. Vor allem der positive Blick auf die Zukunft beschäftigt dabei seine Forschungsarbeit. Als kritischer Zukunftsforscher versucht er, die Gegenwart besser zu verstehen, indem er die bestehenden Zukunftsbilder dekonstruiert. Das heißt, er schaut sich an, welche Bilder Menschen derzeit über die Zukunft haben und versucht, diese aufzubrechen, um sie besser zu verstehen.

Was kann ich tun, wenn ich Angst vor der Zukunft habe?

Es kommt wohl bei jedem von uns einmal ein Punkt, an dem wir uns fragen, was die Zukunft so bringt und nicht immer können wir da gelassen darauf blicken. Das geht auch Johannes Kleske sicherlich nicht anders. Dennoch hat er für sich ein Denkmuster erarbeitet und praktiziert das auch in Beratungen von Unternehmen oder Organisationen. Es soll dabei helfen, sich von den Ängsten zu lösen und wieder ins Handeln zu kommen. Denn das, so Johannes Kleske, würde uns abhanden kommen, wenn wir die Angst und die Probleme ins Zentrum unserer Gedanken setzen.

💡 Denke über die Zukunft nach, OHNE ein Problem zu sehen.

💡 Überlege dir, wie du dir dein Leben in zehn Jahren vorstellst, wenn du aktuelle Einflüsse vorerst außen vor lässt.

💡 „Was wäre wenn“-Überlegungen erlauben einem, offen zu denken. Das ist der erste Schritt.

💡 Danach: „ Die Umdrehung vom Problem in die Utopie “. So können wir uns in diesem Gedankenexperiment immer mehr der Realität zuwenden und zur Gegenwart wandern.

💡 Stelle dir die Frage: Was musst du tun, um diese Zukunft zu erreichen?

💡 „ Der dritte Part wäre, aus der Zukunft immer wieder in die Gegenwart zu denken. “ Also immer wieder darauf zu blicken, was wir schon erreicht haben und was noch zu tun ist.

Was müssten wir tun, um diese Zukunft zu erreichen?

Wenn wir uns überlegen, wie wir uns in 10 Jahren unser Leben vorstellen, wären Menschen um uns, die wir mögen, vielleicht die Familie und die Kinder, die freudig auf der Straße spielen und gesund sind. Vielleicht gibt es aber auch noch konkretere Vorstellungen wie den Job, den man irgendwann einmal machen möchte.

Wenn wir bei dem Beispiel bleiben, dann könnte ein erster Schritt in diese Zukunft sein, dass wir tätig werden. Wir könnten eine Whatsapp-Gruppe mit den Nachbarn erstellen, mit denen man sich eh gut versteht, um auch dauerhaft ein gutes Verhältnis zu haben. Johannes Kleske hat solch eine Whatsapp-Gruppe in seinem Haus:

Seitdem wir hier in Prenzelberg eine Whatsapp-Gruppe mit unseren Nachbarn haben, verändert sich die Beziehung irgendwie. Man tauscht sich mehr aus. Man denkt sich ‚So müsste es eigentlich mehr sein‘.

Aber auch den Job, den wir einmal ausüben wollen, können wir uns vor Augen führen. Vielleicht wollen wir einmal als Handwerker auf Baustellen mit Kollegen gemeinsam an spannenden Projekten arbeiten. Eine Ausbildung in dem Bereich würde uns dem Ziel sehr viel näher bringen. Und damit heißt es für uns:

Raus aus der Komfortzone!

Wenn wir darauf warten, dass andere diese Whatsapp-Gruppe für uns gründen, wird es vielleicht nie eintreten. Wenn wir keine Bewerbungen für einen Ausbildungsplatz verschicken, dann wird es schwer mit der Ausbildung. Selbst tätig zu werden, in die Handlung kommen und beginnen, aktiv seine Zukunft zu gestalten, das sei ein weiterer Schritt. So können wir es schaffen, schon heute an einem positiveren Morgen zu arbeiten, denn Johannes Kleske sagt: „ Der dritte Part wäre, aus der Zukunft immer wieder in die Gegenwart zu denken. “ Also immer wieder darauf zu blicken, was wir schon erreicht haben und was noch zu tun ist, um dort hinzukommen. Diese positive Haltung sorgt für ständigen Antrieb und letztlich auch für Hoffnung.

Zukunftsangst durch Nachrichten

Wie können wir daraus auch Positives mitnehmen, wenn wir auf die Welt blicken mit der schrecklichen Tat in Aschaffenburg oder den Sorgen vor der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump oder dem Ergebnis der bevorstehenden Bundestagswahl?

Auch da ist Johannes Kleske mit seinem Konzept überzeugt, dass es dafür sorgen kann, nicht nur den Zukunftsvorstellungen anderer zu folgen, die Macht damit abgeben, sondern uns selbst wieder ermächtigen.

Neben Nachrichten, die Angst machen, haben wir für euch eine Feel good Zone geschaffen:

Du hast deine Zukunft in der Hand!

Der Tipp des Zukunftsforscher: Sich selbst einmal folgende Fragen stellen.

Was können wir konkret tun, wenn wir Sorge vor der Zukunft haben? Wir können aufstehen und recherchieren: Gibt es Gruppen, die sich treffen, die meine Interessen vertreten? Oder gibt es vielleicht eine Organisation, bei der ich helfen kann?

Damit tun wir etwas, um uns selbst zu befähigen. Wir machen uns frei und sind wieder handlungsfähig. Das sei wichtig, um an einer gemeinsamen Zukunft aktiv mitzuwirken.

Positive Bilder von der Zukunft geben uns viel andauernder eine Energie, an ihnen zu arbeiten. Es ist nicht ein ‚heute haben wirs verhindert‘, sondern ein ‚heute sind wir der Zukunft ein Stück näher gekommen, wie wir sie uns wünschen‘.

