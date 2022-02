Es ist 3.00 Uhr in der Früh, keine Seele weit und breit.

Die Stadt ähnelt einer Geisterstadt in einer mondlosen Sommernacht.

Regentropfen auf der Windschutzscheibe,

ein Sturm zieht heran.

Er ist auf dem Rückweg von irgendwo,

wo er gar nicht hätte sein dürfen.

Und der Donner kommt näher.

In einem Haus in der Stadt brennt Licht in jedem Zimmer.

Sie läuft am Telefon auf und ab in ihrem verblichenen Morgenmantel aus Flanell.

Sie betet für ein Wunder und hofft, dass sie falsch liegt,

dass das Wetter schuld ist, dass er die ganze Nacht nicht nach Haus gekommen ist.

Und der Donner rückt näher.

Da ist ein Donnergrollen, und Blitze zucken.

Und wieder verblasst eine Liebe in schlafloser Nacht.

Und während es weht und der Sturm außer Kontrolle gerät, Spannung aufbauen,

spürt sie das Donnergrollen tief in ihrem Herzen.

Sie steht am Fenster, als er die Einfahrt hinauf fährt.

Sie rennt raus und drückt ihn fest.

Gottseidank, er ist noch am Leben.

Aber Wind und Regen wehen ein merkwürdiges, unbekanntes Parfüm heran.

Und ein Blitz zuckt in ihren Augen.

Und er weiß, dass sie es weiß.

Sie rennt zurück ins Haus, verschwindet hinten in der Schlafzimmertür.

Sie greift nach der Pistole, die sie in der Wäscheschublade aufbewahrt,

und schwört der Frau im Spiegel: „Er wird es nie wieder machen“.

Denn nach heute Nacht,

wird sie sich nie wieder fragen müssen,

bei wem er gerade war.

Original-Songtext auf Englisch

Three thirty in the morning

Not a soul in sight

The city's lookin' like a ghost town

On a moonless summer night

Raindrops on the windshield

There's a storm movin' in

He's headin' back from somewhere

That he never should have been

And the thunder rolls

And the thunder rolls

Every light is burnin'

In a house across town

She's pacin' by the telephone

In her faded flannel gown

Askin' for a miracle

Hopin' she's not right

Prayin' it's the weather

That's kept him out all night

And the thunder rolls

And the thunder rolls

The thunder rolls And the lightnin' strikes

Another love grows cold

On a sleepless night

As the storm blows on

Out of control

Deep in her heart

The thunder rolls

She's waitin' by the window

When he pulls into the drive

She rushes out to hold him

Thankful he's alive

But on the wind and rain

A strange new perfume blows

And the lightnin' flashes in her eyes

And he knows that she knows

And the thunder rolls

And the thunder rolls

The thunder rolls

And the lightnin' strikes

Another love grows cold

On a sleepless night

As the storm blows on

Out of control

Deep in her heart

The thunder rolls