Im Grunde ging alles nur von Dir aus,

ich hab mich komplett zurückgehalten.

Du warst mit deinen Händen überall

und hast mir gesagt, dass Du bereit bist,

….dass wir heiraten

und wir für immer zusammenbleiben.

Das hast DU mir gesagt…



Ich lass Dich los

und hab dir schon alles verziehen.

Also gib mich frei!



Bestell schöne Grüße an Deine Neue und alles Liebe von mir,

behandle sie besser als mich…

Wir müssen all unsere Gespenster aus der Vergangenheit loswerden,

also lass uns wie Erwachsene miteinander umgehen.

Wenn ich stark war, hast Du gezittert.

Du konntest einfach nicht damit umgehen,

dass es mit uns ernster wurde.

Ich wollte, dass es für uns eine Zukunft gibt.

Während ich lief, bist Du gegangen

und irgendwann war der Abstand zwischen

uns zu groß und Du hast aufgegeben ….

... ab da gings nur noch bergab.



Ich lass dich los,

hab dir alles verziehen,

jetzt lass Du mich auch los.



Falls Du dazu bereit bist,,

lass uns nicht kindisch sein und uns wie Erwachsene begegnen.