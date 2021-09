Ich hab’s weiß Gott versucht: Dranbleiben, Lücke schließen. Und ich hab immer wieder gelogen, nur um Dir das zu sagen, was Du hören wolltest. Guck Dir doch an, was ich alles gemacht habe. Und was ich noch immer tue. Ich fang ja schon an, mich selber wieder hochzubringen.

Du hast mich doch immer gefragt, ob ich Augen im Kopf habe. Hab ich. Und ich kann sehen. Zum Beispiel, daß Du genauso blind bist wie ich. Und ich hab immer versucht mehr für Dich zu sein, als ich tatsächlich bin. Und ich versuch’s immer noch. Aber selbst wenn’s in der Hölle friert, bleib’ ich immer der Schwachkopf für Dich. Der Junge, der sein Hirn nicht beisammen halten kann. Du weißt, daß ich recht habe.



Ja, was kann ich noch sagen, ohne tiefsinnig zu werden? Wir spielen ein Spiel. Ich werde mich an die Regeln halten. Ich werde mich nicht aufregen. Aber ich laß mich auch nicht mehr zum Narren halten. Das ist nix besonderes. Meine Entscheidung. Vielleicht hoffnungslos grob. Mein Fehler. Und wenn nötig, dann fall ich halt wieder auf die Schnauze.