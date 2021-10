’Engelchen, den roten Mini, der macht mich an.’

Hat er gesagt.

’Los jetzt, hab dich nicht so, du hast’s

doch gern, wenn ich da bin.’

Hat er gesagt, und dass ich halt auch

einer von seinen Fans wäre,

und dass ich das nicht ändern

könnte und dass ich nur auf die Welt gekommen

sei, um Kinder von ihm zu kriegen.

’Wein nicht, Kleines, ich liebe dich

nun mal nicht.’

Ich hab die Hacken dreimal zusammengeknallt.

Hat zwar’n bisschen gefunkt, aber passiert

ist trotzdem nix, und der große böse Wolf liegt immer

noch in meinem Bett.

’Engelchen, dein Heiligenschein ist

ein bisschen verrutscht,

und irgendwie funkt’s nicht mehr so.’

Langweiler.

Ich grins’ da nur noch zu, aber meine Füße

jucken vielleicht...

Ich bin doch auch wer, und ich fühl’

auch was.

Nämlich, dass ich ihm die Fresse

einschlagen sollte, meine Faust juckt nämlich auch.

Oder ihm den Kopf abbeißen, da hätte

ich jetzt Appetit drauf.

Das käme jetzt gut.

Du vergisst glaub’ ich manchmal, dass

ich ein Mensch bin.

Eigentlich müsste ich jetzt abhauen.

Es ist halt nicht so einfach, mit einem Holzkopf zu reden.

Eigentlich hab’ ich geglaubt, dass ich mehr wert bin.

Seelentechnisch gesehen.