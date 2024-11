„Woman“ von Ayo handelt von der Unterdrückung von Frauen, besonders im Iran. Hier gibt's die ganze Geschichte und den übersetzten Songtext.

Darum geht es in „Woman“

Ein Song von Ayo über die Unterdrückung von Frauen, da draußen in der Welt, hier ganz speziell im Iran. Sie zählt in diesem Lied eine ganze Reihe von Frauen auf, die ums Leben gekommen sind, die inhaftiert wurden, weil sie angeblich gegen staatliche Hijab-Gesetze verstoßen hatten oder die bei öffentlichen Protesten von Sicherheitsbehörden erschossen wurden.

Deutsche Übersetzung von Ayo: „Woman“

In diesen Straßen bist du nicht sicher,

sie jagen dich, als wärst du ein Sklavin.

Dein Leben gehört dir nicht, dein Leben gehört ihnen.

Sie entscheiden, was du tragen sollst.

Für sie bist du nichts weiter als ein Auto,

oder ein Stück Land.

Oh, meine Schwester, wir sind in den schlimmsten Händen,

in den Händen eines Mannes, der uns eigentlich beschützen sollte.

Und nun sind gerade diese Hände so gefährlich.

Sie entscheiden,

sie entscheiden, was falsch und richtig ist.

In dieser Zeit und an diesem Ort ist es ein Verbrechen,

eine Frau zu sein.

ICH kann tragen, was immer ich tragen möchte,

ICH kann meine Haut zeigen und mein Haar offen tragen.

Das ist mein Körper.

Das ist meine Entscheidung.

Das ist mein Lied,

das ist meine Stimme.

An all euch jungen Männer und Jungen:

Ihr müsst nicht so sein wie sie – auch ihr habt eine Wahl.

Lasst uns wie diese Frauen sein:

Mahsa Amini

Hadis Najafi

Minoo Majidi

Gazaleh Chelavi

Hananaeh Kia

Sarina Sahedi

Sarina Esmailzadeh

Kobra Shekar Sara

Mona Naghib

Parnis Hamnavah

Shirin Alizadeh

Zahra Tajib

Masoumeh Maghooli

Nika Shakarami

Nejin Abdoulmaleki

Fereshteh Ahmadi

Und so viele mehr.

Lasst uns Frau sein.

Lyrics: Künstler „Songtitel“ im englischen Original

In these streets you're not safe

They'll hunt you down just like a slave

Your life ain't yours your life is theirs

So they decide what you should wear

You're nothing more than a car

Or a piece of land to them

Oh my sister we're in the worst of hands

The hands of a man were supposed to protect us

And now these very hands can be so dangerous

They decide, they decide what's wrong and right

In these days and times it is a crime to be

A woman, a woman, a woman, yeah

It is a crime to be a woman

A woman a woman yeah, woman

I can wear whatever I want to wear

And I can show my skin and let down my hair

This is my body

This is my choice

This is my song

This is my voice

To all of you young men and boys

You don't need to be like them you too got a choice

Let us be woman, woman, woman, yeah

Let us be woman, woman, woman, yeah

Let us be

Masah Amini

Hadis Najafi

Minoo Majidi

Gazaleh Chelavi

Hananaeh Kia

Sareni Sahedi

Sarina Ezmaelzadeh

Kobra CheckSarah

Mona Naghib

Parnis Hamnavah

Sherin Alizadeh

Zetareh Tajib

Masah Magouyi

Nika Shakarami

Nejin Abdoulmaleki

Ferezteh Ahmadi

And so many more

Let us be woman, woman, woman, yeah

Let us be woman, woman, woman, yeah

Let us be woman, woman, woman, yeah

Woman

Woman

Woman