Musik bedeutet Kraft.

Lass sie deinen Geist erobern.

Du bist wie eine Blume im prallen Sonnenlicht.

Die Einladung zur Party des Lebens.

Wie wirst du dich entscheiden?

Feiern bis an’s Ende der Zeit?

Das sind wirklich wilde Zeiten,

ungewohnt sinnlose Tage, in denen wir leben.

Manchmal wollen wir aufstecken.

Aber hör zu, gib nicht auf,

folge der Melodie, wie sie die Nacht zum Schwingen bringt!



Musik bedeutet Kraft und ist Balsam für die Seele,

dem sanften Schaukeln einer Wiege gleich!

Eine zeitlose Melodie zieht dich in ihren Bann.

Spürst du ihre Schwingungen?

Gib dich dem Sound hin.



Was haben wir nicht schon alles durchgestanden?

Ein permanenter Wechsel von Erfolg und Niederlage!

Mach den Kopf frei, denn Musik ist das Mantra, eine Zauberformel

und die Frage nach unausgesprochenen Dingen.



Gib nicht auf und behalte einen kühlen Kopf!

Lass dich von einem Song davon tragen, denn er wird dir Kraft geben!

Ich will dich nicht beeinflussen,

denn Musik ist die wahre Antriebskraft.