„Baller“ von Abor & Tynna ist der deutsche Beitrag für den ESC 2025: Worum gehts in dem Song eigentlich? Hier gibts den originalen Songtext zum Mitsingen!

Worum gehts bei „Baller“ von Abor & Tynna

Mit knapp 35 Prozent haben die Zuschauer für den Song „Baller“ gevotet. Er kommt von den Wiener Geschwistern Abor und Tynna. Hinter Abor & Tynna stecken Attila und Tünde Bornemisza aus Wien. Die beiden haben sich gegen ursprünglich 3.300 Bewerbungen für den ESC-Song durchgesetzt. Den Text haben Alexander Hauer, Attila Bornemisza und Tünde Bornemisza geschrieben und komponiert. Aber reicht das für „Germany 12 Points?“

Der Song sei modern, so Stefan Raab, der bei Chefsache nach der deutschen Stimme für den ESC gesucht hatte. Wie es sich anfühlt, wenn eine Liebe scheitert? Das hört ihr in dem Song von Abor und Tynna.

Abor & Tynna beim ESC

Wer darf für Deutschland zum Eurovision Song Contest? Diese Frage ist nun beantwortet: Das österreichische Geschwisterpaar Abor & Tynna hat sich gegen die anderen Finalisten im Zuschauer-Voting durchgesetzt.

Songtext zu „Baller“ von Abor & Tynna

Ich baller' Löcher in die Nacht

Sterne fall'n und knall'n auf mein Dach

Es tut noch bisschen weh, wenn ich dich wiederseh'

Aber ich komme nie wieder, egal was du mir sagst

Ich baller' Löcher in die Nacht

Sterne fall'n und knall'n auf mein Dach

Es tut noch bisschen weh, wenn ich dich wiederseh'

Aber ich komm' nie wieder, egal was du mir sagst

Kreidesilhouetten auf dem Trottoir

Zwischen uns ein Tatort wie bеi CSI

Hast „Baby, tut mir leid“ gesagt zum erstеn Mal

Hätte wissen soll'n, dass das das Ende von uns war

Du setzt n' Punkt nach dem Satz, als hättest du mich nie gekannt

Also wechsel' ich Parfums und kauf' mir neues Gewand

Ich krieg' wieder diesen Drang, ich will den Weltuntergang

Hah, ich glaub', das wars, I shoot for the stars

Ich baller' Löcher in die Nacht

Sterne fall'n und knall'n auf mein Dach

Es tut noch bisschen weh, wenn ich dich wiederseh'

Aber ich komm' nie wieder, egal was du mir sagst

Ich baller' Löcher in die Nacht

Sterne fall'n und knall'n auf mein Dach

Es tut noch bisschen weh, wenn ich dich wiederseh'

Aber ich komm' nie wieder, egal was du mir sagst

Ich seh' die Sternensplitter auf meiner Haut wie Glitzer

Hab' gelernt, was mich nicht killt, macht mich nur schicker

Würdest du für mich immer noch 'ne Kugel fang'n?

Weil deine Waffe ist jetzt in meiner Hand (Baller')

Du setzt einen Punkt nach dem Satz, als hättest du mich nie gekannt

Also wechsel' ich Parfums und kauf' mir ein neues Gewand

Ich krieg' wieder diesen Drang, ich will den Weltuntergang

Hah, ich glaub', das war's, I shoot for the stars

Ich baller' Löcher in die Nacht

Sterne fall'n und knall'n auf mein Dach

Es tut noch bisschen weh, wenn ich dich wiederseh'

Aber ich komm' nie wieder, egal was du mir sagst

Ich baller' Löcher in die Nacht

Sterne fall'n und knall'n auf mein Dach

Es tut noch bisschen weh, wenn ich dich wiederseh'

Aber ich komm' nie wieder, egal was du mir sagst

Ich baller', la-la

Ich baller', la la-la-la-la-la

Video zu „Baller“ von Abor & Tynna