Man ließ Timothy einfach liegen,

drüben auf der Adelaide.

Sein Blut mittlerweile kalt geworden,

Schatten fallen tiefer,

ein schmaler, nicht endender Durchgang.

Ein teuflischer Schmerz, da wo die Kugel getroffen hat,

Querschlägergesetz.

Unschuld alleine kann deine Haut nicht retten,

deine zerbrechlichen Knochen nicht beschützen.

Eine einzelne Träne spürte er,

als er in die Abenddämmerung aufschaute und rief:

Ich spüre die Gefahr.

Herr, erhöre und rette mich!

Ich habe Angst

und die Nacht bricht herein.

Lass mich nicht allein sterben.

Heb meinen Atem, mein Herz und meine Seele.

Evelyn stand am Fenstersims,

es ist mehr als merkwürdig, dass er nicht rangeht.

Ihr Erzengel, der einzige Mann, der so lange bei ihr blieb,

bis sie zu lieben lernte.

Ihr Magen dreht sich um,

sie rennt durch die Dunkelheit, das Abendessen auf dem Tisch mittlerweile kalt.

Sie kämpft gegen die Tränen.

Der Instinkt einer Mutter meldet sich und sie schreit:

Ich spüre die Gefahr.

Herr, erhöre und rette mich!

Ich habe Angst

und die Nacht bricht herein.

Lass mich nicht allein sterben.

Original-Songtext auf Englisch

Timothy was left on Adelaide to lay there cold in his own blood

Shadows fall down endless alleyway

A fiendish pain where bullets struck

Ricochet laws, innocence don't shield your skin, protect your fragile bones

Single teardrop gazing into dusk as he looked up and he cried

I feel danger

Hear me calling

Be my savior, Lord

Hear me calling

I'm afraid here

Night is falling

Don't let me die alone

I feel danger

Lift my breath, my heart, my soul

Lift my breath, my heart, my soul

Evelyn stood by the window pane, it's more than strange he won't pick up

Her archangel the only male who stuck 'round long enough for her to love

Stomach turning, pacing through the dark, the dinner on the table cold

Fighting teardrops, mama's intuition fighting back as she cried

I feel danger

Hear me calling

Be my savior, Lord

Hear me calling

I'm afraid here

Night is falling

Don't let me die alone

I feel danger

Lift my breath, my heart, my soul

Lift my breath, my heart, my soul

Oh, I feel lost, Lord

Don't let it end

Hear me when I cry out

