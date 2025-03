per E-Mail teilen

Für die einen ist es Müll, für die anderen ein schöner Einrichtungsgegenstand. Die anderen sind in diesem Fall Vögel – genauer gesagt: das Blässhuhn.

Blässhühner – das sind diese schwarzen entengroßen Vögel mit dem weißen Schnabel und Hornschild, die lässig auf Seen herumdümpeln. Man sieht es ihnen nicht an, aber sie scheinen große Fans von Recycling zu sein.

Blässhühner bauen Nest aus Plastikmüll

Normalerweise bauen Blässhühner ihre Nester jedes Jahr neu, und zwar aus dem, was die Natur um sie herum hergibt: Schilf, Rohrkolben und andere Ufergewächse. Blöd nur, wenn man als Blässhuhn in der Stadt wohnt und die üblichen Nistbaumaterialien nicht finden kann. Wie „gut“, dass es rücksichtslose Menschen gibt, die ihren Müll nicht in den Mülleimer werfen, sondern dahin, wo sie gerade gehen und stehen.

Und auch „gut“, dass Plastik ein so haltbares Material ist. Da muss man sich als Blässhuhn nicht jedes Jahr die Mühe machen und ein neues Nest bauen. Das Plastiknest ist geradezu nachhaltig und kann über Generationen hinweg von Blässhühnern genutzt werden.

Recycling: Jahrezehntealtes Plastiknest

Biologen haben sich in einer Studie jede Menge Blässhuhn-Nester in der Innenstadt von Amsterdam genauer angeschaut. Bei der Analyse haben sie sich Schicht um Schicht vorgearbeitet und dabei immer ältere Plastikreste freigelegt.

Besonders beeindruckend war ein Nest, das in einem Kanal ausgerechnet gegenüber vom archäologischen Museum der Uni Amsterdam entdeckt wurde. Sage und schreibe 635 Kunststoffreste fanden die Forscher darin. Etwa ein Drittel davon stammte von Lebensmittelverpackungen – von denen man auf 32 noch ein Datum erkennen konnte.

So war zum Beispiel eine Mars-Verpackung, die auf die Fußball-WM 1994 in den USA verwies, verbaut. Oder McDonald's-Packungen von 1996. Ganz modern, also weiter oben: 14 Masken aus der Corona-Zeit.

Das Nest erzählt die gesamte Geschichte dieser Vögel in Amsterdam.

Die Forscher gehen davon aus, dass dieses Nest in den vergangenen 30 Jahren etwa zehnmal zum Brüten benutzt wurde. Dank der Plastikabfälle konnte es so lange halten.

