Bis auf den Kühlschrank alle Geräte vom Strom trennen. Bringt das was? Wir haben für euch gecheckt, wie viel Strom ihr während des Urlaubs sparen könnt!

Benjamin Weigl, Energie-Experte vom Geldratgeber finanztip.de, gibt uns eine Einschätzung, wie viel Strom wir wirklich während des Urlaubs sparen können:

Im Stand-by-Modus, wenn Geräte also im Hintergrund ungenutzt am Stromnetz hängen, verbrauche das etwa eine Kilowattstunde pro Tag, so das Umweltbundesamt. Diese Geräte vom Stromnetz zu trennen sei also schon ein leichter Weg, Strom zu sparen, so Weigl.

Strom sparen hängt von den Geräten ab

Wie viel Geld wir einsparen können, hängt in erster Linie aber stark von der Anzahl der Geräte im Haushalt ab. Haben wir viele Geräte im Stand-by-Modus, kann die Einsparung größer sein, wenn alle vom Stromnetz genommen werden. Dazu gehören oftmals Fernseher oder Internet-Router. Auch die Art der Geräte sei hier entscheidend. Sind Geräte alt, verbrauchen sie im Ruhezustand meist noch mehr Strom als neuere Geräte, so Weigl weiter.

Strom sparen während des Urlaubs?

Der Experte hat für uns einmal eine kleine Rechnung aufgestellt:

In einem Durchschnittshaushalt dürften es rund fünf Euro sein, die so während eines zweiwöchigen Urlaubs zusammenkommen.

Das ist vielleicht auf den ersten Blick nicht viel Geld, aber wir schonen nicht nur unseren Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. Wer also ein paar Euro sparen oder etwas für die Umwelt tun möchte, der kann durch alle Räume gehen und sich die Frage stellen: Wo kann ich noch einen Stecker ziehen?

Spartipps für den Urlaub

