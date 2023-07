Ihr seid frischgebackene Eltern oder werdet bald welche? Doch zwischen Elternzeit, Elterngeld, Kinderzuschlag und Partnerschaftsbonus versteht ihr nur noch Bahnhof? Dann haben wir für euch den Überblick und erklären alles einfach und verständlich – versprochen!

Der allererste Brief, den unser kleiner Sohn persönlich an ihn adressiert bekam, war vom Finanzamt. Ihm wurde seine Steuer-ID zugeteilt. Bereits fünf Tage nach der Geburt – noch vor irgendwelchen Glückwunschkarten oder Ähnlichem. Mit einer Mischung aus Ungläubigkeit und Lachen haben wir – frisch aus dem Krankenhaus zurück – den Brief angeschaut und uns gesagt: Okay, es ist wirklich so. Elternsein hat von Anfang an mit Papierkram zu tun. Kinderkriegen ist auch ein bürokratischer Akt.

Es ist nicht so, als dass wir das nicht gewusst hätten. Von allen Seiten kommen Tipps wie: „Kümmert euch früh ums Kindergeld, um die Elternzeit, ums Elterngeld.“

Doch zwischen Schwangerschaftsscreenings, Kinderzimmer einrichten, Vorwehen, Stimmungsschwankungen und Blasensprung wirkt das alles wie ein riesiger Berg. Sehr undurchschaubar und verworren. Könnte das nicht mal jemand auch mit einfachen Worten erklären?

Genau das wollen wir mit diesem Artikel versuchen. Der Einfachheit halber haben wir deswegen auch manche Details weggelassen. Die gute Nachricht: Der ganze schreckliche Papierkram lohnt sich. Wir erklären euch, welche Leistungen es gibt und wo ihr sie beantragen könnt.

Das Kindergeld ist eine Basis-Absicherung vom Staat, welches die Bundesagentur für Arbeit ab Geburt auszahlt. Pro Kind bekommt ihr 250 Euro im Monat unabhängig davon, wie viel ihr verdient. Das Kindergeld wird gezahlt, bis euer Kind 18 Jahre als ist (und in manchen Fällen auch noch länger). Außerdem bekommt ihr für jedes weitere Kind ebenfalls wieder Kindergeld. Bei zwei Kindern würdet ihr also beispielsweise 2 x 250 Euro bekommen.

Wie läuft der Antrag fürs Kindergeld?

Das Kindergeld könnt ihr ab Geburt beantragen. Davor geht es nicht. Der Antrag ist aber glücklicherweise sehr überschaubar und geht wirklich schnell (wahrscheinlich seid ihr in 5-15 Minuten damit durch). Das Kindergeld könnt ihr hier direkt online beantragen. Neben eurer Bankverbindung braucht ihr eure steuerliche Identifikationsnummer (Steuer-ID). Die steht zum Beispiel im Einkommensteuerbescheid oder auf eurer Lohnsteuerbescheinigung.

Neben dem Kindergeld habt ihr sicher auch schon mal vom Elterngeld gehört. Dazu kommen wir gleich. Denn um das Elterngeld zu verstehen, muss man erst mal verstehen, was Elternzeit ist:

Elternzeit ist eine Auszeit vom Berufsleben für Mütter und Väter, um ihr Kind selbst zu betreuen und erziehen. Das heißt, ihr legt eine Art Pause in eurem Arbeitsverhältnis ein und seid dabei sehr stark vor Kündigung geschützt. Nach der Elternzeit könnt ihr dann in den meisten Fällen an euren alten Arbeitsplatz zurückkehren. Elternzeit ist in jedem Arbeitsverhältnis möglich – auch bei Teilzeit, befristeten Verträgen, „Mini-Jobs“ oder wenn ihr von zu Hause aus arbeitet.

Vereinfacht gesagt ist die Elternzeit also eine Art Pause-Taste, mit der ihr euren Arbeitsplatz schützt – obwohl ihr nicht arbeitet, sondern euch um das Kind kümmert. Beide Elternteile haben einen Anspruch auf Elternzeit und ihr könnt sie bis zu drei Jahre lang nehmen. Das muss nicht mal am Stück passieren, sondern einen Teil davon könnt ihr auch zwischen dem 3. und dem 8. Geburtstag des Kindes nehmen. Ein weiterer Vorteil: Ihr könnt während der Elternzeit auch Teilzeit arbeiten.

Wie kann man Elternzeit beantragen?

Elternzeit müsst ihr nicht bei irgendeiner Behörde beantragen, sondern mit eurem Arbeitgeber besprechen. Ihr habt einen gesetzlich garantierten Anspruch darauf, so dass ihr in einer wirklich starken Position gegenüber eurem Arbeitgeber seid.

Der große Haken an der Elternzeit: Sie ist unbezahlt

Eigentlich klingt alles am Elternzeit-Konzept super und nach einer tollen Möglichkeit, ganz viel Zeit mit dem Kind zu verbringen. Doch die Sache hat einen Haken: Elternzeit ist unbezahlt. Wenn ihr nicht arbeitet, gibts auch kein Geld.

Aber keine Panik, denn es gibt einen Ausgleich vom Staat: Das Elterngeld!

Noch mehr Details zur Elternzeit gibts auf der Webseite des Bundesfamilienministeriums

Mit dem Elterngeld soll also sichergestellt werden, dass Eltern während der Elternzeit nicht ohne Geld dastehen, weil sie weniger oder gar nicht mehr arbeiten. Das sogenannte Basiselterngeld gleicht das aus und liegt zwischen 300 und 1.800 Euro im Monat. Wie viel Elterngeld man bekommt, hängt mit dem Einkommen zusammen. Meistens sind es 65 Prozent des Netto-Einkommens.

Wie lange kann ich Elterngeld beziehen?

Basiselterngeld bekommt ihr für mindestens zwei Monate und bis zu zwölf Lebensmonate eures Kindes. Das ist der Fall, wenn nur ein Elternteil das Elterngeld nutzt und der andere ganz normal weiterarbeitet.

Wenn beide Elternteile das Elterngeld nutzen (also beide zeitweise in Elternzeit gehen), könnt ihr zusammen 14 Lebensmonate Elterngeld bekommen. Wer von beiden wann Elterngeld bekommt, lässt sich ziemlich beliebig aufteilen. Beispielsweise kann die Mutter sieben Monate Elterngeld bekommen und dann sieben Monate der Vater.

Elterngeld: Geht das auch länger als 14 Monate?

Wenn ihr länger als 14 Monate Elterngeld beziehen wollt, geht das auch – es wird aber ein bisschen kompliziert: Denn neben dem Basiselterngeld gibt es noch weitere Varianten. Zum Beispiel das ElterngeldPlus. Das gibt es doppelt so lange wie Basiselterngeld, dafür ist es aber auch nur halb so viel (zwischen 150 und 900 Euro pro Monat). Basiselterngeld und ElterngeldPlus können auch miteinander kombiniert werden. Über einen Partnerschaftsbonus kann die Dauer des ElterngeldPlus nochmals verlängert werden. Das sind zusätzliche Monate ElterngeldPlus, die ihr bekommt, wenn ihr beide gleichzeitig in Teilzeit arbeitet.

Beispiel: Die Mutter bekommt Basiselterngeld in den ersten vier Lebensmonaten, der Vater in den Lebensmonaten fünf und sechs. Beide Eltern bekommen ElterngeldPlus in den Lebensmonaten sieben bis 14. Von Lebensmonat 15 bis 18 arbeiten sie beide zwischen 24 und 32 Wochenstunden und nehmen dafür den Partnerschaftsbonus in Anspruch.

Ihr seht also, dass sich die Dauer des Elterngeldes sehr variabel gestalten lässt. Allerdings variieren damit auch die ausgezählten Beträge.

Wer hat Anspruch auf Elterngeld?

Anspruch auf Elterngeld haben bisher alle Elternpaare, die weniger als ein zu versteuerndes Brutto-Jahres-Einkommen von 300.000 Euro haben. Das heißt, Paare, die in den 12 Monaten vor der Geburt mehr als diese 300.000 Euro brutto verdient haben, bekommen kein Elterngeld. Aktuell wird in der Politik ziemlich heftig diskutiert, diese Schwelle abzusenken. Und zwar auf ein zu versteuerndes Brutto-Jahreseinkommen von 150.000 Euro. Das heißt, dass weniger (gut verdienende) Familien Anspruch auf Elterngeld hätten. Mehr dazu in der Infobox.

Streichung des Elterngeldes? Worum es in der aktuellen Debatte geht Plötzlich ist das Elterngeld in aller Munde. Innerhalb von 24 Stunden hatten 250.000 Menschen eine Petition gegen eine Teilweise-Streichung unterschrieben und damit den Schwellenwert von 50.000 geknackt, um im Petitionsausschuss des Bundestages diskutiert zu werden. Aber worum geht es eigentlich genau? Konkret geht es um den Haushaltsentwurf für 2024. Finanzminister Christian Lindner (FDP) muss sparen und hatte unter anderem Familienministerin Lisa Paus (Grüne) dazu aufgefordert, in ihrem Ressort zu sparen. Konkret, so der Auftrag von Lindner, das Eltergeld zu kürzen bzw. zu reduzieren. Der jetzige Vorschlag von Paus sieht vor, dass Eltern mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 150.000 Euro, keinen Anspruch mehr auf Elterngeld haben. Elterngeld: Bisher lag die Obergrenze bei 300.000 Euro Derzeit liegt die Obergrenze bei 300.000 Euro bei Paaren und 250.000 Euro zu versteuerndem Jahreseinkommen bei Alleinerziehenden. Sie habe sich in dieser Situation dafür entschieden, nicht die Leistung zu kürzen, sondern zu schauen, wie das sozialpolitisch ausgewogen gehe, so Paus. „ Für die Gleichstellung, in der Tat, ist das kein Glanzstück. “ Kritik gibt es aus Reihen der FDP, aber auch aus der Opposition. Der Vorwurf: Das Elterngeld sei eingeführt worden, um Vätern Zeit mit ihren Kindern zu ermöglichen und erwerbstätigen Müttern den Weg zurück in die Erwerbstätigkeit zu sichern. Die jetzt angekündigte Streichung sei eine „ schallende Ohrfeige für karriereorientierte junge Frau und Männer, die Eltern werden wollen “, sagte die Bundesvorsitzende der FDP-Jugendorganisation, Franziska Brandmann gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Kein Elterngeld mehr: Wer wäre betroffen? Von der Änderung betroffen sind laut Schätzungen etwa 60.000 Familien.

Ein zu versteuerndes Jahreseinkommen von 150.000 Euro bedeutet in der Praxis, dass ein Paar zusammen 180.000 Euro brutto in einem verdient hat. Um dies einzuordnen hilft auch ein Blick in den Gehaltsreport, den das Karriereportals Stepstone jährlich veröffentlicht. Dort gibt es Zahlen für jährliche Durchschnittsgehälter und ein jährliches Mediangehalt. Diese Werte unterscheiden sich, da ein Durchschnittsgehalt durch Ausreißer nach oben und unten (Wenigverdiener, Sehr-Gut-Verdiener) verschoben werden kann. Der Median ist in diesem Fall der „interessantere“ Wert, da er einen Mittelwert aller Daten angibt. Das heißt 50% der Daten liegen darüber und 50% liegen darunter. Und laut Stepstone liegt das Jahres-Mediangehalt bei 43.842 Euro. Wer als Paar die Grenze von 150.000 Euro zu versteuerndes Jahreseinkommens also reißt, verdient zwei Mal deutlich über diesem Mediangehalt. Kommentar: So wird an der Gleichberechtigung gerüttelt SWR3-Redakteurin Caro Knape, selbst Mutter, sieht die Absenkung der Einkommensgrenze kritisch, weil damit ihrer Meinung nach an der Gleichberechtigung gerüttelt wird. Das Elterngeld ist seit Einführung für viele Familien, bzw. für viele Frauen auch eine Form der Gleichberechtigung. Denn es sorgt dafür, dass immer mehr Väter zumindest zwei Monate beim Baby zu Hause bleiben. Die Väter werden motiviert sich mehr zu beteiligen, die Mütter können früher darüber nachdenken, wieder in den Job zurückzukehren und sind dadurch weniger abhängig vom Mann. Eine Deckelung des Elterngeldes ist zwar einerseits verständlich, weil sehr gut verdienende Paare im Vergleich zu einer alleinerziehenden Mutter eh nur auf hohem Niveau meckern können. Andererseits wird es aber zwangsläufig wieder dazu führen, dass auch eine vor der Geburt gutverdienende Frau zu Hause bleibt, weil der Mann eben noch mehr verdient. Da sie dann aber kein Elterngeld mehr bekommen würde, wäre sie abhängig davon, dass der Mann ihr Geld zur Verfügung stellt. Welcome 2.0 Haushaltsgeld. Gleichberechtigung dahin. Caro Knape SWR3-Redakteurin

Topthema vom 05.07.2023 5.7.2023 Kein Elterngeld mehr für Gutverdiener Dauer 2:59 min Kein Elterngeld mehr für Gutverdiener! Genauer gesagt, für diejenigen, die pro Jahr mehr als 150.000€ Einkommen zu versteuern haben. Diesem Plan aus dem Familienministerium hat die Regierung jetzt zugestimmt! Das Thema sorgt für viele Diskussionen, auch in SWR3-Land. Franziska Ehrenfeld aus dem SWR3-Aktuell-Team sortiert uns, was beschlossen ist und wo sich vielleicht noch was tut.

Wie läuft der Antrag auf das Elterngeld?

Das Elterngeld zu beantragen ist zugegeben nicht ganz einfach und läuft in jedem Bundesland auch unterschiedlich. In Baden-Württemberg ist dafür die L-Bank zuständig. In Rheinland-Pfalz sind es die Elterngeldstellen der Kreis- und Stadtverwaltungen. Für Anträge in Rheinland-Pfalz (und 10 weiteren Bundesländern) gibt es zudem ein digitales Formular, dass ihr dann dort einreichen könnt.

Wie viel Elterngeld ihr bekommt, hängt wie gesagt von eurem Einkommen und Arbeitsverhältnis in den 12 Monaten vor der Geburt ab. Und da es sehr genau berechnet wird, braucht ihr ziemlich viele Unterlagen wie Lohnabrechnungen etc. Denkt dabei auch an eventuelle Arbeitsplatzwechsel oder (Teil-) Selbstständigkeiten.

Meine ganz persönliche Erfahrung mit dem Elterngeldantrag in Baden-Württemberg war, dass es sehr aufwendig ist, bis man alle Unterlagen zusammen hat und es auch wirklich dauert, bis der Antrag ausgefüllt ist. Man kann aber zwischenspeichern und später weitermachen. Außerdem hilft das Personal an der Hotline recht gut weiter (sofern man denn durchkommt). Plant also genügend Zeit ein und lasst euch nicht abschrecken. Außerdem solltet ihr euch im Vorfeld Gedanken machen, wie lange und in welcher Höhe ihr Elterngeld beziehen wollt.

Daneben gibt es kostenpflichtige Elterngeld-Beratungsstellen, die ihr online finden könnt.

Wie viel Elterngeld würden wir bekommen? Hier geht's zum Online-Rechner

Der Mutterschutz ist eine besondere Form von Schutz für schwangere oder stillende Frauen, die in einem Beschäftigungsverhältnis stehen. Das heißt, ein Arbeitgeber muss die Gesundheit von Mutter und (ungeborenem) Kind schützen. Dieser besondere Schutz gilt sowohl in der Schwangerschaft als auch in der Stillzeit.

Der Schutz umfasst beispielsweise, dass eine Frau während der Schwangerschaft im Beruf keine Tätigkeiten ausüben darf, die sie oder ihr Kind gefährden. Das kann sogar so weit gehen, dass eine werdende Mutter nicht arbeiten darf (Beschäftigungsverbot). Außerdem ist eine Frau durch den Mutterschutz besonders vor Kündigungen geschützt (ähnlich wie in der Elternzeit).

Zwei feste Mutterschutzfristen solltet ihr kennen: Sechs Wochen vor dem errechneten Entbindungstermin müssen werdende Mütter nicht mehr arbeiten (außer sie wollen das explizit und stellen einen speziellen Antrag). Nach der Geburt gibt es dann eine Schutzfrist von acht Wochen. In dieser Zeit dürfen Mütter auf keinen Fall arbeiten.

Ob und wann ihr eurem Arbeitgeber die Schwangerschaft mitteilen, entscheiden ihr selbst. Aber für einen guten Schutz macht es Sinn, das möglichst früh zu tun. Genügt dem Arbeitgeber die mündliche Information über die Schwangerschaft nicht, kann er auch ein ärztliches Attest verlangen. Das gibts beim Frauenarzt. Die Kosten dafür muss der Arbeitgeber aber selbst tragen. Mit dem errechneten Geburtstermin werden dann die Mutterschutzfristen vor und nach der Geburt festgelegt. Mit eurem Arbeitgeber klärt ihr auch, ob ein eventuelles Beschäftigungsverbot ansteht.

Hier findet ihr noch mehr Details zum Mutterschutz

Aber wie sieht es mit dem Geld aus, wenn eine Frau im Mutterschutz nicht arbeitet? Gesetzlich krankenversicherte Frauen erhalten während der beiden Schutzfristen vor und nach der Geburt ein Mutterschaftsgeld von der Krankenkasse und einen Arbeitgeberzuschuss. Zusammen sind die Leistungen normalerweise so hoch wie das durchschnittliche Einkommen in den letzten drei Monaten vor der Geburt.

In der Praxis ist es ganz oft so, dass Mütter nach den acht Wochen Mutterschutz Elternzeit nehmen und dann Elterngeld beziehen.

Was ist der Mutterschutzlohn?

Es kann Situationen geben, in denen werdende Mütter auch vor oder nach den „offiziellen“ Mutterschutzfristen (6 Wochen vor und 8 Wochen nach der Geburt) nicht arbeiten dürfen, weil die Gefährdung am Arbeitsplatz zu hoch ist (Beschäftigungsverbot). Das kann zum Beispiel bei Erzieherinnen der Fall sein, da es in Kindergärten viele Infektionskrankheiten gibt. Aber auch eine Stuntfrau kann wohl kaum acht Wochen nach der Geburt wieder von Dächern springen – um nur zwei Beispiele zu nennen.

In so einem Fall gibt es dann einen Mutterschutzlohn. Er ist so hoch wie der durchschnittliche Brutto-Lohn der letzten drei Monate vor dem Beginn der Schwangerschaft.

Noch mehr Infos zum Mutterschutzlohn gibt's hier

Der Kinderzuschlag (KiZ) ist eine staatliche Hilfe, die es zusätzlich zum Kindergeld gibt. Sie richtet sich an Familien mit kleinem Einkommen. Eltern können ihn nur dann bekommen, wenn sie zwar genug für sich selbst verdienen, aber das Einkommen nicht oder nur knapp für die gesamte Familie reicht. Eine weitere Voraussetzung ist, dass ihr schon Kindergeld bekommt.

Durch den Kinderzuschlag könnt ihr monatlich bis zu 250 Euro pro Kind bekommen. Zusätzlich zum Kindergeld! Der Antrag auf Kinderzuschlag muss jedoch gesondert bei der Familienkasse gestellt werden. Normalerweise wird der Kinderzuschlag dann für 6 Monate bewilligt. Danach müsst ihr erneut einen Antrag stellen.

Ob ihr Anspruch auf den Kinderzuschlag habt, könnt ihr mit dem Tool KiZ-Lotze der Bundesagentur für Arbeit schnell herausfinden. Ihr braucht dafür etwa 10 Minuten Zeit.

Hier überprüfen, ob ihr Anspruch auf den Kinderzuschlag habt

Viele kennen den Kinderzuschlag gar nicht

Wir hatten im vergangenen November über das Thema berichtet (der KiZ lag bei 229 Euro). Damals hieß es von der Bundesagentur für Arbeit, dass viele diesen Zuschlag nicht abrufen. „Wir könnten rund 300 Millionen Euro mehr an bedürftige Familien auszahlen“ , hatte der Chef der Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit, Karsten Bunk, damals der Welt gesagt. Experten vermuteten, dass viele den Kinderzuschlag gar nicht kannten oder ihnen der Antrag zu kompliziert erschien.

Inzwischen habe sich die Lage aber stark verändert: „ Die Zahl der bei der Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit erfassten Kinder und Berechtigten hat mittlerweile absolute Spitzenwerte erreicht “, erklärte die Behörde auf SWR3-Anfrage.

Mit dem Kindergeld, dem Elterngeld, dem Mutterschaftsgeld und dem Kinderzuschuss wisst ihr über die wichtigsten finanziellen staatlichen Förderungen Bescheid. Es gibt aber noch weitere Förderangebote wie beispielsweise Mutter-Kind-Kuren, finanzielle Hilfen der Bundesstiftung Mutter und Kind oder Hilfen zur Bildung und Teilhabe. Über diese speziellen Angebote könnte ihr euch auf der Homepage des Bundesfamilienministeriums informieren.