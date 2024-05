Ihr plant, irgendwann ein Kind zu bekommen, seid aber nicht verheiratet? Dann solltet ihr das hier unbedingt lesen – besonders zukünftige Väter. Denn ein paar Gesetze sind ziemlich altmodisch und unfair, findet unser Autor.

Es ist einer dieser typischen „junge-Eltern-machen-einen-gemeinsamen-Sonntagsausflug“, als mir ein alter Freund von seiner Vaterschaftsanerkennung erzählt – und mir die Spucke wegbleibt.

Ich habe noch nie zuvor davon gehört und zuerst schießt mir der Gedanke durch den Kopf: „ Wow, ‚Vaterschaftsanerkennung‘! Was für ein Wort hat sich die deutsche Sprache da wieder ausgedacht ?! “ Doch als er dann erzählt, wie groß der bürokratische Aufwand war, als Unverheirateter die rechtliche Vaterschaft für sein erstes Kind zu bekommen, denke ich nur noch: „ Das kann doch nicht sein! “

Was ist der Unterschied zwischen leiblichem und rechtlichem Vater? Das deutsche Recht unterscheidet zwischen leiblichem und rechtlichem Vater. Der rechtliche Vater muss dabei nicht der leibliche Vater sein, sondern es kann sich um zwei verschiedene Personen handeln. Der leibliche Vater Der leibliche Vater ist der, der das Kind gezeugt hat. Wenn es sich nur um einen leiblichen Vater handelt, hat der wenig Rechte und Pflichten gegenüber diesem Kind. Er hat vielmehr „ausgestaltungsbedürftige Rechte“ auf Umgang mit dem Kind und auf Auskunft bezüglich des Kindes. Das heißt: Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind (berechtigtes Interesse + nicht kindeswohlwidrig), dann hat er auch Anspruch auf Informationen über die persönliche Entwicklung des Kindes und sein Befinden. Diese Rechte müssen aber, wie der Name sagt, ausgestaltet werden. Das heißt, der genaue Umfang des Umgangs oder die Art der Auskunft müssen festgelegt werden. Der rechtliche Vater Für den rechtlichen Vater gibt es drei Varianten:

Es ist der, der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter des Kindes verheiratet ist.

Derjenige, der die Vaterschaft anerkannt hat.

Derjenige, dessen Vaterschaft gerichtlich festgestellt ist. Die Mutter oder später auch das Kind können gerichtlich beantragen, dass eine Vaterschaft festgestellt wird. Beispielsweise, wenn der mutmaßliche Vater des Kindes sich weigert, die Vaterschaft anzuerkennen. „It wasn't me“ ist also nicht ganz so einfach ... Aber auch derjenige, der sich für den Vater hält, kann eine Feststellung der Vaterschaft durch ein Gericht anstreben. Sehr oft, aber eben nicht immer ist der leibliche Vater auch der rechtliche Vater und hat somit alle Rechte und Pflichten bezüglich des Kindes.

„Unverheiratet“ ist nämlich das Zauberwort, das den ganz großen Unterschied macht: Mein Kumpel lebt seit vielen Jahren mit seiner Partnerin zusammen. Dass irgendwann ein Kind kommt, scheint nicht ungewöhnlich. Aber dass er – obwohl er der leibliche Vater des Kindes ist – ohne die rechtliche Vaterschaft vor dem Gesetz nicht mal mit seinem Kind verwandt ist, finde ich krass. Außerdem ist im Falle meines Kumpels die rechtliche Vaterschaft die Voraussetzung für das Sorgerecht.

Damit aus einem unverheirateten, leiblichen Vater ein rechtlicher Vater wird, muss dieser die Vaterschaft gegenüber einer Behörde anerkennen. Dazu muss er beispielsweise beim Jugendamt eine rechtliche Erklärung abgeben. Und für diese Erklärung braucht der Mann auch die Zustimmung der Mutter.

Im besten Fall sollte das alles schon vor der Geburt geschehen. Sonst steht der leibliche Vater nämlich nicht mal in der Geburtsurkunde. Außerdem hat man nach der Geburt wahrscheinlich ganz andere Sorgen, als sich um solche Probleme zu kümmern.

Diese Rechte und Pflichten hat der rechtliche Vater Umgangsrecht Rechtliche Väter haben das Recht und die Pflicht auf regelmäßigen Umgang mit dem Kind. Wird es nicht von einem Gericht ausgeschlossen oder beschränkt, bleibt dies auch im Fall einer Trennung von der Mutter des Kindes bestehen. Unterhaltszahlungen Im Falle einer Trennung von der Mutter muss der rechtliche Vater weiterhin Unterhaltszahlungen leisten. Das bleibt sogar der Fall, wenn ihm Umgangsrecht und/oder Sorgerecht gerichtlich nach einer Trennung entzogen wurden. Wie viel Unterhalt gezahlt werden muss, regelt die sogenannte Düsseldorfer Tabelle. Staatsangehörigkeit Seit dem 1.1.2000 gilt, dass Kinder die deutsche Staatsbürgerschaft mit der Geburt erhalten, auch wenn nur der Vater, nicht aber die Mutter die deutsche Staatsangehörigkeit hat. Voraussetzung ist allerdings auch hier, dass es sich um den rechtlichen Vater handelt. Die leibliche/biologische Vaterschaft alleine reicht nicht aus. Wenn die Mutter deutsch ist, hat das Kind in jedem Falle mit der Geburt die deutsche Staatsbürgerschaft. Erbe Bei der rechtlichen Vaterschaft tritt das Kind in die gesetzliche Erbfolge ein. Das bedeutet: Trifft der Vater keine anderweitigen Entscheidungen, dann erhält das Kind automatisch den gesetzlichen Erbteil. Und es gehört auch zu den Pflichtteilsberechtigten. Das heißt, in der Regel kann es auch nicht vollständig vom Nachlass ausgeschlossen werden, sondern erhält sozusagen einen Mindestanteil am Erbe. Verwandtschaft Zwischen dem rechtlichen Vater und dem Kind entsteht ein Verwandtschaftsverhältnis in „gerader Linie“. Das heißt, das Kind ist dann auch mit den Eltern und Großeltern seines rechtlichen Vaters verwandt. Das Sorgerecht Der rechtliche Vater eines Kindes zu sein, ist Grundlage für das Sorgerecht. Das Sorgerecht hat der mit der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt verheiratete Mann automatisch. Wenn die rechtliche Vaterschaft durch Anerkennung erhalten wurde, muss der Vater in einem zweiten Schritt auch noch erklären, dass er das Sorgerecht übernimmt. Im Sorgerecht geht es dann um das Recht und die Pflicht der Eltern, für das persönliche Wohl ihres Kindes zu sorgen. Dazu zählen auch sein Vermögen und die gesetzliche Vertretung, bis es volljährig ist. Hier ein paar Beispiele: Personensorge: Pflege

Erziehung

Schulbesuch

Bestimmung des Wohnorts

Umgang mit Verwandten und Freunden

Festlegung des Vor- und Nachnamens Vermögenssorge: Das Vermögen des Kindes verwalten, z.B. Geldbeträge, die das Kind als Geschenk erhalten hat Rechtliche Vertretung Für das Kind Verträge abschließen

Bei Behörden Anträge für das Kind stellen Die Eltern müssen ihr Sorgerecht natürlich innerhalb des gesetzlichen Rahmens ausüben. Sie können beispielsweise nicht einfach entscheiden, dass ihr Kind nicht mehr zur Schule geht. Und der leibliche Vater? Für den leiblichen Vater bleiben, wenn er eben nicht der rechtliche Vater ist, kaum Rechte und Pflichten. Er kann nur ein eingeschränktes Umgangs- und Auskunftsrecht erhalten. Auskunftsrecht bedeutet zum Beispiel Informationen dazu, wo das Kind lebt, zur schulischen Entwicklung oder Gesundheit. Voraussetzung für ein Umgangsrecht ist: Der leibliche Vater muss ein ernsthaftes Interesse am Kind zeigen und der Umgang muss dem Kindeswohl dienen. Quellen:

Also gehen mein Freund und seine schwangere Partnerin zum Jugendamt. Die Vaterschaftsanerkennung ist ein bürokratischer Akt, bei dem mein Kumpel gegenüber dem Amt seine Anerkennungserklärung für die rechtliche Vaterschaft abgibt und seine Partnerin dem zustimmt. Dann gibt's aber immer noch kein Sorgerecht für ihn, sondern erst in einem zweiten Schritt wird festgelegt, dass er und seine Partnerin sich das teilen.

Dummerweise geraten die beiden an eine Sachbearbeiterin, die meinem Kumpel ganz penibel, sehr förmlich und kühl darlegt, was jetzt seine Rechte und Pflichten als Vater sind. Die Situation ist unangenehm, aber am Ende ist er der rechtliche Vater seines Kindes.

Er habe sich da wirklich als zweitklassiger Vater gefühlt, sagt mein Kumpel später. Sozusagen in einer Bringschuld, seinen Willen zur Vaterrolle vor dem Gesetz nachzuweisen – obwohl er sich natürlich wahnsinnig auf das Kind freut.

Ich kann ihn verstehen. Zumal ich vor und nach der Geburt unseres Kindes überhaupt nichts für meine rechtliche Vaterschaft tun musste. Die war einfach da und belehrt hat mich auch niemand – weil wir verheiratet sind.

Man kann das als diskriminierend ansehen. Vielleicht ist es auch einfach nur ein typisch deutscher, etwas nerviger Verwaltungsakt. Hingehen, weglächeln, gut ist. In Geburtsvorbereitungskursen und Beratungsgesprächen werden Unverheiratete normalerweise auch auf die Vaterschaftsanerkennung – und dass sie das schon vor der Geburt machen sollten – hingewiesen.

Trotzdem halte ich persönlich diese krasse Unterscheidung bei der rechtlichen Vaterschaft mindestens für etwas altmodisch – und unfair.

Aber warum ist das Recht in Deutschland bezüglich der Vaterschaft so kompliziert? Rechtsanwältin Eva Becker ist Vorsitzende des Ausschusses Familienrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV) und sagt, dass die Historie eine große Rolle spiele. Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), aus dem das deutsche Familienrecht ursprünglich stammt, trat 1900 in Kraft.

„ Wir kommen familienrechtlich aus dem Matriarchat. Die Mutter erzieht und versorgt und der Vater geht raus jagen und verdient das Geld “, sagt sie, um gleich nachzureichen, dass das natürlich eine verkürzte Darstellung sei. Dennoch habe man die Mutter häufig in ihrer sorgenden Rolle auf ein Podest gehoben. Gerade die NS-Zeit habe dazu nochmals beigetragen – beispielsweise mit dem Mutterkreuz für Frauen, die besonders viele Kinder geboren hatten.

Zur Wahrheit gehöre aber auch, so Becker, dass die jeweiligen Gesetzgeber in den vergangenen 30 Jahren sich nur schwer vom Bild der sorgenden Mutter und des verdienenden Vaters gelöst hätten. Die Deutsche Gesellschaft sei noch nicht so weit gewesen. Erst mit der Wende habe es einen Ruck gegeben. Denn in den neuen Bundesländern war die Verteilung von Care-Arbeit anders geregelt – ein Erbe aus der ehemaligen DDR, wo es an der Tagesordnung war, das auch Frauen mit Kind arbeiten gingen.

Wenn sie aus einer Sozialisation oder Gesellschaft kommen, die es im letzten Jahrhundert als selbstverständlich erachtet hat, dass sie versorgt, sie nicht berufstätig ist, er aber arbeitet und dass Geld verdient, dann bedarf es einer gewissen Zeit, um umzudenken.

Im europaweiten Vergleich sei Deutschland, was das Familienrecht angeht, deshalb hintendran. Mit Blick auf die Vaterschaftsanerkennung meint sie, dass die Fälle, in denen eine solche amtliche Anerkennung des Vater-seins wegen schwierigen Konstellationen gerechtfertigt sei, eine Minderheit darstellt. Natürlich mache es keinen Sinn, wenn beispielsweise ein Vergewaltiger automatisch der rechtliche Vater eines Kindes würde. Aber laut der Expertin sei dieser Fall eben die sehr seltene Ausnahme und die Regel die Fälle, in denen Frau und Mann ein gemeinsames Leben führten und einen geplanten Kinderwunsch hätten. Becker plädiert vielmehr dafür, die Ausnahmefälle über Sonderregelungen abzufangen, mit denen dann sofort das Sorgerecht entzogen werden kann.

Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, das Abstammungs- und Kindschaftsrecht zu modernisieren. Vom Justizministerium gibt es dazu zwei Eckpunktepapiere mit Vorschlägen. „ Insbesondere Kinder in Trennungsfamilien, Patchwork- und Regenbogenfamilien sowie nichtehelichen Lebensgemeinschaften sollen von den vorgeschlagenen Neuregelungen profitieren “, heißt es darin.

Und auch die rechtliche Vaterschaft bei Unverheirateten soll verändert werden:

Ein Vater, der mit der Mutter zusammenwohnt, aber nicht verheiratet ist, soll künftig einfacher das Sorgerecht erlangen können. Wenn die Mutter nicht widerspricht, soll eine einseitige, beurkundete Erklärung ausreichen.

Leiblicher vs. rechtlicher Vater: Ein BVG-Urteil treibt die Debatte voran

Ein neues Urteil vom Bundesverfassungsgericht zeigt ebenfalls, dass Modernisierungsbedarf beim Abstammungs- und Kindschaftsrecht besteht. Es hat damit die Rechte leiblicher Väter gestärkt, auch wenn es im konkreten Fall um eine spezielle Situation geht:

Geklagt hatte der leibliche Vater eines Kindes. Kurz nach der Geburt kam es zur Trennung von der Mutter. Bevor er seine Vaterschaft gerichtlich feststellen lassen konnte, erkannte der neue Partner der Mutter die Vaterschaft für das Kind an. Das Gericht entschied: Leibliche Väter müssten in solchen Fällen zumindest die Chance bekommen, die rechtliche Vaterschaft zu erlangen. Justizminister Marco Buschmann (FDP) ist zufrieden mit dem Urteil. Er sprach von „Rückenwind“ für die oben genannten Pläne seines Ministeriums.

Alle Hintergründe zum Urteil hört ihr in unserem SWR3-Topthema:

Vaterschaft: Wann wird das Abstammungs- und Kindschaftsrecht reformiert?

Wann ein Gesetz zur Reform des Abstammungs- und Kindschaftsrechts kommt, ist unklar. Das Urteil des BVG könnte aber zumindest als ein Weckruf an die Politik gesehen werden, hier rasch tätig zu werden.

Für meinen Freund und seine Partnerin könnten das gute Neuigkeiten sein. Auch wenn sie jetzt während der Schwangerschaft mit dem zweiten Kind sagen, dass die Vaterschaftsanerkennung viel entspannter war. Sie kennen das Prozedere ja schon.

Was denkt ihr über das Thema? Sind Unverheiratete wirklich benachteiligt oder findet ihr die Unterscheidung vielleicht sogar sinnvoll? Und braucht es wirklich eine neues, moderneres Abstammungs- und Kindschaftsrecht? Schreibt uns eure Gedanken in die Kommentare und teilt uns eure eigenen Erfahrungen mit.