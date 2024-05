Schrei, Kreisch, Mecker – das Baby schreit und manchmal stehen selbst erfahrene Eltern kurz vor der Verzweiflung. Da hilft nur noch beruhigende Musik, aber welche?

„Aramsamsam“ klappt nicht? Rolf Zuckowski auch nicht? Nicht mal Pharrell Williams macht euer Baby happy? Dann haben wir jetzt möglicherweise die Lösung, wissenschaftlich fundiert: Der Happy Song! Und der funktioniert im Praxistest so:

Es scheint Magie zu sein, so wie TikTokerin Sallie hier die Wirkung des Happy Songs auf ihren 4 Monate alten Sohn beschreibt. Und tatsächlich ist da was dran. In London hat die Baby-Forschung augenscheinlich einen Song entwickelt, der Babies und Kleinkinder (von 6 bis 24 Monaten) tatsächlich glücklich machen.

Wissenschaft zeigt, welche Musik macht Babies fröhlich?

Die Forschung an der University of London hat diejenigen befragt, die sich am besten auskennen: Eltern. Die Frage war, welche Geräusche ihre Babies fröhlich machen. Die meisten der 2.300 Eltern antworteten mit Tiergeräuschen, Babylachen, Niesen oder Glöckchen-Klingeln. Das Ganze also kombiniert mit einem eingängigen 4/4-Takt und zack, schießen die Glückshormone nur so durch unsere Babies. Wie wissenschaftlich der „Happy Song“ geworden ist, erklärt Laura Strätling aus der SWR3-Wissenschaftsredaktion hier:

Die Forschungsergebnisse gibt schon ein paar Jahre, jedoch scheint der „Happy Song“ gerade vorallem bei Tiktok (und in drei Wochen dann auch bei Instagram-Reels 😉) wieder ein Trend zu sein. Gut, an der Baby-Thematik an sich hat sich ja auch nicht viel verändert. Hier zum Beispiel bei Tiktokerin Slickmick:

The Happy Song: Ein Superhit für Babies und Sängerin Imogen Heap

Die Sängerin und Komponistin Imogen Heap macht auch kein Geheimnis daraus, dass der „Happy Song“ der zweiterfolgreichste ihrer bisherigen Karriere ist. Bisher kannten wir, zum Beispiel aus dem Soundtrack der Serie „OC California“, ihren Song „Hide and Seek“. Zur Baby-Musik hat sie mehr oder weniger zufällig gefunden, denn zum Zeitpunkt der Forschungsergebnisse war ihre Tochter Scout auch gerade erst anderthalb Jahre alt – also die perfekte Zielgruppe. Sie ist auch im Song zu hören:

Welcher Song macht eure Babies glücklich?

Sagt ihr jetzt: „Moment, Moment, Moment! Bei meinen Kindern hat was ganz anderes geholfen!“? Dann her mit euren Erfahrungen. Welche Musik oder welche Sounds machen eure Babies glücklich?