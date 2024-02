Vielleicht wirkt das, was ich jetzt sagen will,

ein bisschen verrückt.

Hey die Sonne scheint – mach mal ’ne Pause!

Ich bin wie ein Ballon, der mit der Luft in den Weltraum schwebt

und wirke dabei so, als ob mir alles egal wäre.

Weil ich glücklich bin.

Hey, mach mit, wenn du dich fühlst wie

ein Raum ohne Dach,

ganz einfach weil ich glücklich bin.

Klatsch mit, wenn du daran glaubst,

dass das Glück die Wahrheit ist!

Klatsch mit, wenn du weißt, was

Glück für dich bedeutet!

Klatsch mit, wenn du das Gefühl hast,

dass du genau das jetzt tun willst!

Ich bin glücklich und nichts kann mich runterziehen!

Ei, hier kommen schlechte Nachrichten –

über dies und das,

aber gib mir alles, was du hast und

halte dich nicht zurück.

Ich sollte dich vielleicht warnen – mir wird’s einfach gutgehen.

Ei, ich will dir nichts Böses -

aber ich sag dir: verschwende nicht deine Zeit,

denn ich bin glücklich!

Und nichts kann mich runterziehen!