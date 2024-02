Äh – wer is der Typ in meinem Bett?

Oh Mann, hab ich einen dicken Kopf...

Das ganze Zimmer ist versaut mit Glitzerpuder,

Wir haben diverse Pink Flamingos (Drink) im Pool getrunken – das weiß ich noch – boah, ich stink wie ne Minibar.

Der DJ pennt draußen im Garten

und irgend so eine blonde Tussi liegt auf’m Grill.

(schaut sich im Spiegel an).

Da is ein Knutschfleck oder ein blauer Fleck – keine Ahnung.

Oh Gott – die Fotos von gestern Nacht sind schon im Internet,

ich bin erledigt!

Kann mich nicht an alles erinnern, weil ich ’nen Filmriss hab

aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es zur Sache ging...

am letzten Freitagabend...

haben wir auf den Tischen getanzt

hatten eine paar Drinks zuviel

und ich glaub, wir haben uns auch geküsst -

kann mich nur nicht mehr richtig dran erinnern.



Wir haben unsere Kreditkarten überzogen

und wurden mit ’nem Tritt aus der Bar auf die Straße

befördert.

Dann sind wir durch den Park geflitzt,

waren nackt baden und hatten dann

noch einen netten Dreier.

Und ich fürchte,

Freitagnacht haben wir gegen das Gesetz verstoßen

wir haben zwar immer gesagt:

Jetzt hören wir auf,

aber naja...

Ich versuche immer noch,

die Puzzleteilchen zusammenzufügen.

Was soll ich nur meinem Chef sagen?

Mein Auto wurde glaub ich abgeschleppt...

(schaut sich weiter im Zimmer um)

Oh der Kronleuchter liegt auf dem Boden

zusammen mit meinem Lieblingspartykleid.

Und der Haftbefehl is sicher schon an mich unterwegs

Ich glaub, ich brauch ein Ginger Ale.

Da haben wir echt Riesenmist gebaut

Aber diesen Freitag – machen wir’s genauso!!!

Genau SO!

Gottseidank – es is Freitag!

Thank god it’s Friday!!!