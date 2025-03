Miriana Conte soll Malta mit ihrem Song „Kant“ beim ESC in Basel vertreten. Doch das Lied sorgt bei der britischen Rundfunkanstalt BBC für Ärger. Jetzt muss er geändert werden – warum, verraten wir euch hier!

Eigentlich lief für Miriana Conte in letzter Zeit alles ziemlich gut. Die 24-jährige maltesische Sängerin gewann den ESC-Vorentscheid in Malta und erhielt die Ehre, ihr Land beim ESC in Basel am 17. Mai zu vertreten. Doch jetzt muss sie einen Rückschlag hinnehmen. Die britische Rundfunkanstalt BBC hat ein Problem mit ihrem Song „Kant“, berichten mehrere Medien.

Maltas ESC-Song „Kant“ – Übersetzung

Das Wort „Kant“ bedeutet auf Maltesisch „Gesang“. Singt man „Kant“ aber in einem Lied, das ansonsten nur einen englischsprachigen Text hat, erinnert es ganz schnell an ein anderes, weniger unschuldiges Wort – und zwar an den englischen Begriff „cunt“. Dieser wird vor allem im britischen Englisch als vulgäres Schimpfwort verwendet. Auf der ESC-Webseite steht dazu, dass „cunt“ „ ein recht vulgärer Begriff für die äußerlichen, primären weiblichen Geschlechtsorgane “ ist.

Daran störte sich die BBC wohl und legte beim ESC-Veranstalter Protest ein. Und das mit Erfolg! Bis zum 10. März muss Conte den Titel und die entsprechenden Songzeilen ihres Lieds ändern. An diesem Datum läuft die Deadline zum Einreichen der Songs ab. In der queeren Szene ist „serving cunt“ auch positiv konnotiert – genau so hört sich die prominenteste Zeile des Songs an.

Hier könnt ihr den Song „Kant“ anhören:

Miriana Conte auf Instagram zur Änderung von „Kant“

Die Sängerin äußerte auf Instagram ihre Enttäuschung, will sich davon aber nicht unterkriegen lassen.

Auch wenn ich schockiert und enttäuscht bin, vor allem weil wir weniger als eine Woche haben, um den Song zu übermitteln, verspreche ich euch: Die Show wird weitergehen – diese Diva kriegt man nicht klein!

Unter dem Post kommentiert ein Fan, dass das Publikum in Basel trotzdem „Kant“ schreien wird. Der Anzahl der Likes nach, die er dafür bekommt, scheint das die Meinung vieler zu sein. Das bestätigen auch die zahlreichen ähnlichen Kommentare. Einige schlagen sogar vor, dass Conte doch einfach das Publikum „Kant“ singen lassen soll. Wie sie das Lied letztlich ändern wird, bleibt aber eine Überraschung.

Hier hört ihr den deutschen Beitrag zum ESC 2025: