Sie hätte nie gedacht, dass es sowas Großes wird. Sie hätte nie geglaubt, dass sie der Seelenstriptease in diesem Podcast manchmal so aufwühlen würde. Tara Titan hat ihren früheren Job als Prostituierte nie verteufelt und nie verherrlicht. Das ist ihre Abschiedsfolge von „Der Gangster, der Junkie und die Hure“, das Finale der 2. Podcast-Staffel, nach insgesamt 69 Folgen seit Mai 2021.

Ex-Gangster Maximilian Pollux und Ex-Junkie Roman Lemke arbeiten heute in der Gewalt- und Drogenprävention. Warum der Podcast für Ex-Hure Tara nicht gleichermaßen ihr Leben nach der Sexarbeit sein kann, erzählt sie in dieser Episode. Was hat sie persönlich zu diesem Schritt bewogen? Worauf kann sie wirklich stolz sein und was hat sie jetzt vor?

Max, Roman und Tara resümieren über Top-Momente ihrer gemeinsamen Zeit, erstaunliche Erkenntnisse und Entwicklungen. Was bleibt ist Freundschaft, Dankbarkeit und die hohe Wahrscheinlichkeit sich wiederzusehen. Als Überraschung zum Schluss bewerben sich zwei bekannte deutsche Comedians mit einem Gangster-Junkie-Hure-Impro-Song für Taras Nachfolge. Wer es ins Auswahlverfahren geschafft hat, erfahrt ihr bald.

Schreibt uns unter gjh@swr3.de

Therapeutensuche: https://www.therapie.de/psyche/info/ und https://www.bptk.de/service/therapeutensuche/

Hilfe nach Gewalt: https://weisser-ring.de/

Suchtberatung: https://www.dhs.de/service/suchthilfeverzeichnis

Hilfe bei Kriminalität: https://www.polizei-beratung.de/opferinformationen/