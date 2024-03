That Don't Impress Me Much – Shania Twain

Die kanadische Sängerin Shania Twain wird 1997 mit ihrem modernen Country-Pop-Sound zum weltweit erfolgreichen Star. Ihr Album Come On Over verkaufte sich mit drei Hit-Singles über 40 Millionen mal. In That Don't Impress Me Much thematisiert sie ihren weiblichen Blick auf eine Beziehung.