Freiwillig in die Schule gehen, obwohl kein Unterricht ist? Undenkbar! Es sei denn, „Schulhofkonzert“ steht auf dem Stundenplan. SWR3 hat Revolverheld ans Gauß-Gymnasium in Worms und Lotte an die Erbeskopf-Realschule in Thalfang geholt!

Wie Picknick mit Freunden: Revolverheld am Gauß-Gymnasium in Worms

Es ist in so einem Jahr natürlich ganz besonders und großartig, mal wieder ein Konzert spielen zu können. Draußen und laut, mit Anlage und vor echten Menschen und nicht nur vorm Handy zu Hause. Und die waren wirklich ganz süß, ein ganz tolles Publikum, das sehr viel Spaß hatte. Johannes Strate

Frontmann Johannes Strate und seine Bandkollegen hatten eine warme Jacke an – kein Wunder bei 10°C und einem kalten Herbstwind auf dem Schulhof. Aber sobald sie auf der riesigen Bühne standen, gigantische zehn Meter hoch und zwölf Meter breit, war die Kälte vergessen.

Die 300 Schülerinnen und Schüler vom Gauß-Gymnasium in Worms sind extra in ihren Herbstferien an die Schule gekommen. Und sorgten für Picknick-Stimmung: Ein Meer von bunten Decken, auf denen jeweils zwei Schüler standen. „Das war die Idee der Schüler, um den Abstand einhalten zu können“, erklärt Lehrerin Katja Baumgärtner.

Das hat ein bisschen was von gemeinschaftlichem Picknick im Park. Johannes Strate

Revolverheld hätten dieses Jahr an die 60 Konzerte gespielt, das in Worms war tatsächlich das einzig Richtige – vor „echten“ Menschen, nicht nur vor Autos oder Handys. Am liebsten hätte die Band 12 bis 14 Stunden gespielt, am Ende wurde es eine und Gitarrist Niels hat jede Minute davon genossen.

Wir sind nach so vielen Monaten, die wir jetzt nicht auf der Bühne standen, auch total ausgehungert, was Livespielen angeht. Von daher war das für uns was ganz Besonderes. Wir haben uns seit Wochen auf diesen Tag gefreut und wir haben natürlich gehofft, dass es überhaupt stattfinden kann und das war dann ein großartiger Moment heute, endlich mal wieder dazustehen. Niels Hansen

Revolverheld haben ein absolutes Greatest-Hits-Set gespielt, mit Songs wie Halt dich an mir fest, Lass uns gehen oder Das kann uns keiner nehmen. Und Spinner gab es sogar geflüstert. Die schönsten Momente checkt ihr nochmal in der SWR3 Insta Story.

Der Sound war klasse, es hat echt gut getan, mal wieder einen richtigen Live-Bass in der Magengrube zu spüren und am Ende waren sowohl die Schüler als auch die Band total happy.

Wir verlassen Worms jetzt natürlich mit einem totalen Hochgefühl, freuen uns sehr, dass wir mal wieder ein Konzert spielen konnten vor so vielen netten Menschen und sind jetzt ganz beseelt, werden noch ein kleines Gläschen trinken und dann fahren wir wieder nach Hause. Johannes Strate

Mehr davon: Lotte an der Erbeskopf-Realschule in Thalfang

10°C, kalter Wind, immerhin kein Regen. Aber ganz ehrlich: das war den 250 Schülerinnen und Schülern der Erbeskopf-Realschule plus in Thalfang, 25 km östlich von Trier im Hunsrück, vollkommen egal. Sie hatten dutzende bunte Plakate gebastelt, um ihren Schulhofkonzertstar Lotte zu empfangen.

Es war super schön! Dieses Erlebnis in unserem letzten Schuljahr nochmal mitzunehmen, ist etwas ganz Besonderes. Schüler Marvin

Marvin hatte Lotte für seine Schule gewonnen. Dafür gab's ein großes Danke von Lotte und Applaus von der ganzen Schule.

Lotte selbst hat das Konzert in vollen Zügen genossen.

Ich habe noch nie vor einer Schule gespielt, so wie hier. Ich war total überrascht, wie aufmerksam die Kids waren und dass die die Songs kannten und da so viel Dankbarkeit entgegen kam, gerade in so einer Zeit. Das hat auch mir gut getan. Lotte

Lotte und ihre zwei Musiker, Felix an Gitarre und Cello, sowie Nis am Piano verwandelten den Schulhof in Thalfang in eine kleine Open-Air-Party. Sie spielten Hits, wie Auf das, was da noch kommt, Pauken oder Schau mich nicht so an. Überrascht war Lotte, wie jung die Schüler waren – alle zwischen zehn und 16.

Vom Durchschnitt her war das jetzt auf jeden Fall das jüngste [Publikum]. Die hören wahrscheinlich sonst auch viel Apache oder Capital Bra. Ich glaube, das war ganz lustig für die, mal die volle 'Popschnur' zu bekommen. Lotte

Aber diese „Popschnur“ hat allen total gut gefallen. Und Lotte hat es geschafft, trotz des Abstandes – immerhin sechs Meter von der Bühne zu den Schülern – eine Verbindung aufzubauen. Sie hat erzählt, warum sie Musik macht und dass alle Songs auf wahren Geschichten beruhen.

Ich hab's heute ein bisschen spontan gemacht, weil ich nicht wusste, was mich erwartet. Kommen da Schüler, die keine Ahnung haben, wer ich bin? Oder wissen die so ein bisschen was? Und es waren überraschend viele, die mich kannten und auch die Songs kannten und deshalb konnte ich da auch ein bisschen drauf eingehen. Lotte

Vor der letzten Zugabe hat Lotte sogar noch Fragen beantwortet: „Willst du ein Haustier haben?“, „Wohnst du in einer Villa?“, „Kommst du zu unserer Abschlussfeier?“

Und am Ende war Lotte einfach nur sehr happy über diesen Nachmittag in Thalfang.

Es war eine sehr, sehr große Freude, endlich wieder auf der Bühne stehen zu dürfen. Vor echten Menschen, wo man die Augen strahlen sieht und die Bewegung, wenn die Leute anfangen so ein bisschen zu schunkeln. Das hat mir sehr viel gegeben. Ich werde heute sehr glücklich schlafen gehen. Lotte

Joris

Konzerttermin: 16.10.2020

Die Schulleitung musste das Konzert von Joris leider aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklungen absagen.