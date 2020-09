Wir mussten das SWR3 New Pop Festival dieses Jahr schweren Herzens absagen. Es ging nicht anders. So ganz loslassen wollen wir aber nicht. Seid ihr dabei?

Die Gesundheit der New-Pop-Fans, der Besucher, der Künstlerinnen und Künstler und natürlich unserer Crew steht über allem. Deshalb haben wir das New Pop Festival dieses Jahr abgesagt. Corona – ihr wisst schon, wir hatten keine Wahl.

Das SWR3 New Pop Festival lebt davon, dass die ganze Stadt voller Musik ist. Dass jeder, der nicht das Glück hatte, eine Karte zu ergattern, alle Konzerte und die besondere Stimmung des New Pops miterleben kann. SWR3-Musikchef Gregor Friedel

Zugegeben: So ganz lassen wollen wir das New Pop aber einfach nicht. Und das, was das Festival ausmacht – dass wir die Musik zu euch bringen und wirklich jeder auch ohne Ticket die Konzerte miterleben kann – das wollen wir in etwas anderer Form auch in diesem Jahr für euch hinkriegen. Schließlich ist Musik eigentlich das, was viele von uns in schweren Zeiten am allermeisten brauchen.

Seid ihr dabei? Habt ihr Lust auf New Pop? Dann...

Die Pandemie macht es uns zwar nicht leicht, aber wenn wir – jeder für sich und alle gemeinsam – am Donnerstag feiern, dann wird es dieses Jahr sicher etwas ganz Besonderes. Seid dabei, wir zählen auf die beste Festival-Crowd überhaupt – auf ganz SWR3Land!

Und soviel können wir schon verraten: Das New Pop gibt's zwar nicht in der Innenstadt in Baden-Baden, dafür aber im Radio und digital für euch alle zu Hause.

Genaue Infos, was euch erwartet, findet ihr demnächst hier und in unserer Instastory

Hast du einen neuen Lieblingssong entdeckt? Kleiner Tipp: In der neuen SWR3-App kannst du bis zu 4 Stunden im Radioprogramm zurückspulen. Wenn du einen neuen Lieblingssong hörst, kannst du ihn außerdem mit einem Herz markieren, in deine Playliste hinzufügen – und so immer und immer wieder anhören. Hier findest du alle Infos zu den Features und die Links zum Download.

New Pop Festival 2019: Highlights zum Warm-Up

Das ist das SWR3 New Pop Festival

Letztes Jahr haben wir 25-jähriges Jubiläum gefeiert: 25 New Pop Festivals gab es schon im schönen Baden-Baden. Seit dem Start 1994 bringt SWR3 die spannendsten Newcomer des jeweiligen Musik-Jahres zu euch.

Neue Perlen entdecken, Lieblingssongs finden, vielleicht die großen Stars von morgen schon heute beim Beginn ihrer Karriere sehen: Das ist das SWR3 New Pop Festival!

Hier findest du mehr Infos zum New Pop in Baden-Baden

Wir erinnern uns an Konzerte von Bruno Mars, den Fugees, Alanis Morissette, den Imagine Dragons, Ed Sheeran oder Rea Garvey, der seine Karriere mit Reamonn beim New Pop begann und als Pioneer Of Pop sogar noch ein zweites Mal bei uns auf der Bühne in Baden-Baden stand:

Rea Garvey sagt Danke!Also, wir haben Pipi in den Augen! ❤️❤️❤️Gepostet von SWR3 am Sonntag, 16. September 2018 SWR3, Facebook

Corona: Schwierige Zeiten für die Musik

Kaum Auftritte, wenig Arbeit, zu wenig Geld. Gerade jetzt in der Corona-Krise, in der die Event- und Veranstaltungsbranche, Musiker und alle Menschen, die sonst dafür gearbeitet haben, dass wir schöne Konzertmomente erleben können, unter den Regelungen besonders leiden, kann es nicht einfach kein New Pop Festival geben. Irgendwie muss es weitergehen.

New Pop 2021 Wir freuen wir uns, wenn ihr dieses Jahr am Radio und vor dem Livestream mit uns feiert. Und dann hoffen wir darauf, euch alle wiederzusehen – hoffentlich wieder vom 16. bis 18. September 2021 im wunderschönen Baden-Baden!

Auch aus unserer großen Panikfamilie werden es wohl einige Firmen und Soloselbständige nicht mehr schaffen, noch länger durchzuhalten. Viele haben bereits aufgegeben. Viele wissen nicht mehr weiter. Udo Lindenberg