Packt das Party-Outfit aus, sagt euren Freunden Bescheid und übt schonmal eure Dance Moves: Die könntet ihr bald brauchen! 😍👯‍♀️ Hier gibts alle Infos, wie Vereine SWR3 Partys in eure Stadt holen!

Hier Verein anmelden und mit ein bisschen Glück gewinnen!

Euer Verein wird zum Held der ganzen Stadt: Holt die gemeinsam die SWR3 Party, ladet am besten eure ganze Stadt ein und tut gleich noch was für eure Vereinskasse! 🥳 Wir kommen mit SWR3 DJ und eurem Lieblingssound vorbei.

Ihr könnt vom 18. bis 29. November Partys gewinnen: Neben ein bisschen Glück braucht es euren lokalen Verein und ganz viele Votes! Denn ihr tretet gegen andere Städte an: Die Stadt mit den meisten Stimmen gewinnt!

So seid ihr mit eurem Verein dabei

Das Formular ist euer Weg zur perfekten Party: Einfach ab heute mit dem Verein eintragen und das gewünschte Motto auswählen! Ab 18. November treten pro Tag drei Städte für eine Party gegeneinander an: Ihr könnt dann hier auf der Website für eine der Städte abstimmen. Am nächsten Tag um 7:10 Uhr wird im Radio die Gewinnerstadt verkündet.

Das heißt: Trommelt Freude, Nachbarn und am besten auch die freiwillige Feuerwehr zusammen, mobilisiert die Vereine und sammelt viele Votings, um die Party in eure Stadt zu holen!

Musik, Nachrichten, Service & Comedy Jetzt das SWR3 Webradio einschalten! SWR3 hören von überall auf der Welt – mit unserem Webradio kein Problem. Einschalten, Spaß haben!

Für jeden Feier-Typ ist was dabei: Egal, ob ihr zu den 90er-Glitzer-Tamagotchi-Mäusen gehört oder am liebsten zu Mallorca-Hits abgeht – sucht euch einfach eine von sieben verschiedenen Party-Vibes aus! Jetzt das Formular ausfüllen, voten und mit etwas Glück sichert ihr euch die SWR3 Party für euren Verein und für eure ganze Stadt!



„ Geil, Britney Spears! “ – „ Oh noch besser die Ärzte! “ – „ Und jetzt auch noch Alle Farben! “ Wer sich in der Musikrichtung nicht entscheiden kann, ist hier genau richtig. Die SWR Mixed Music Party ist quasi die Radio-Lover-Feier unter den Partys. Wer SWR3 Radioprogramm liebt, kann sich nämlich ganz bestimmt nicht nur für nur eine Musikrichtung oder Epoche entscheiden! 😉🥳🪩

Mixed Music ist, wenn jeder Track eine Geschichte erzählt: Der Mix verspricht auf jeden Fall Mitsing-Garantie. Was gibt es besseres als gemeinsam an der kollektiven Heißerkeit zu arbeiten! Wir sind Fans und die SWR3 DJs versorgen euch mit dem besten Mix überhaupt.

Kein Jahrzehnt hat so viel Kult, Neon und bekannte Ohrwürmer hervorgebracht wie die 80er. Wer sich die SWR3 80er Party in die Stadt holt, kann sich auf jede Menge Hits freuen und wird die Folgetage auf jeden Fall noch von vielen bunten Farben geflasht sein!

Könnt ihr alle 80er Hits mitsingen? Sitzen die Föhnfrisuren? Bei der Party gehts richtig ab! Also nochmal alle Texte einprägen und Styling-Tutorials anschauen!

Lavalampen, Arschgeweihe und Tamagotchis: Wer in den 90er aufgewachsen ist, hatte ein buntes Leben! Auch musikalisch ist viel passiert, findet Matthias Kugler aus der SWR3-Musikredaktion:

Der Hip-Hop wurde erwachsen und zum Milliardengeschäft, Grunge belebte den Rock, Brit-Pop brachte frischen Wind von der Insel, Girl- und Boy-Bands waren das ganz große Ding und Euro-Dance sorgte neben großen Hits auch für manchen Fremdschäm-Moment. Insgesamt waren die 90er ein super spannendes Musik-Jahrzehnt, das wir deshalb in SWR3 auch regelmäßig feiern.

Die Musik macht heute noch Spaß und die 90er Outfits sind auch wieder da. Crop Tops, Jeans-All-Over-Looks und Plateau Schuhe sind längst in die Modeläden zurückgekehrt – nur das Arschgeweih lässt noch auf sich warten. (Zum Glück?!) 😁 Macht euch bereit für einen fetten Flashback. Wir freuen uns auf euch!

„Scheiss drauf! Malle ist nur...“ „Däpp, Däpp, Däpp...“ „Schatzi, schenk mir ein...“ Wenn ihr in eurem Kopf direkt weiter singen könnt und ihr dabei kein Schamgefühl empfindet, sondern ein wohlig warmes Gefühl ums Herz bekommt, dann seid ihr ready für die nächste Malle-Party!

Einfach mal abschalten, Fünfe grade sein lassen und feiern: So muss das! Wir machen jede Nacht zum Fest: Malle ist mit uns nicht nur ein Mal im Jahr! Außerdem sind bei uns immer super DJs garantiert. 😉

Hey, sorry, Ibiza ruft gerade an! Wir schicken euch quasi in den Urlaub: Feiert tropical Vibes und fette Beats mit der SWR3 Ibiza Party! Einfach mal für einen Abend an den Strand jetten und bei einem perfekten Sonnenuntergang in die Nacht tanzen. Das ist die Stimmung, die wir bei der SWR3 Ibiza Party haben!

Uns ist das Wetter für eine Party egal: Sommer ist, wenn wir das wollen! Und wenn ihr in eurer Stadt Bock habt auf Sommer, Sonne, Party, dann liefern wir euch das auch. (Ok, Sommer und Sonne können wir nicht beeinflussen. Aber das macht die Party wieder wett).

Egal ob Fasnacht, Fasnet, Fasching oder Karneval: Ihr habt immer Bock auf lustige Texte und wilde Kostüme? Dann seid ihr hier genau richtig. Wir bringen die SWR3 Faschings-Party, ihr bringt die Kostüme und Lieblingsdeko! Wir machen übrigens auch außerhalb der närrischen Zeit mit. Immer, wenn ihr Lust habt!

Karneval geht ja wohl immer! Durchgehend gute Laune und nonstop am Feiern: Das sind die besten Partys! Wie auch immer ihr es nennt – am Ende zieht es doch alle mit. Und wie wärs mit einer Challenge: Ihr schnappt euch einen Faschings-Muffel und wettet, ob ihr ihn doch überzeugt bekommt? Einen Vorgeschmack gibt es schon jetzt mit den Karneval-Hits in unserer Playlist!

Wer würde die Discokugel sofort gegen einen fetten Gitarrenverstärker eintauschen? Alle Fans von guter und lauter Rockmusik bitte hier entlang! Wir haben sie alle dabei: ACDC, Billy Idol, The Killers, ...

Leise kann jeder: Wir drehen die Subwoofer hoch und rocken mit euch die Nacht. Luft-Gitatten-Contest inklusive! 🤘 Und übrigens: Nicht mal James Blunt will, dass seine Kinder seine Musik hören. Rock ist ja wohl unangefochten die Nummer 1!

Einfach nur ne Playlist vom mp3-Player abspielen: Nicht mit uns. Wenn, dann richtig: Unsere Partys sind erst mit unseren SWR3 DJs komplett! Die wissen einfach, wie man die Stimmung zum Kochen bringt. Es reicht also, wenn wir wissen, wohin wir kommen sollen – eure Deko; für Stimmung, super Partysound und den besten Mix sorgen wir! Deal? 🤝

Trage dich in dieses Formular ein! Deine Daten Vorname Name PLZ Wohnort E-Mail Handy- bzw. Telefonnummer Geburtsdatum Zum Beispiel: 31 3 1980 Tag Monat Jahr Welche SWR3 Party wollt ihr gewinnen? SWR3 80er Party SWR3 90er Party SWR3 Mixed Music Party SWR3 Mallorca Party SWR3 Ibiza Party SWR3 Fasnet/Karneval/Faschings Party SWR3 Rock Party Dein Verein Name des Vereins PLZ Standort Anzahl der Vereinsmitglieder Warum wollt unbedingt IHR eine SWR3 Party für euren Verein und eure Stadt gewinnen? In welcher Location würde/könnte die SWR3 Party im Fall eines Gewinns stattfinden? Die/Der Vereinsvorsitzende ist über diese Bewerbung informiert? Ja Nein Ich stimme den Teilnahmebedingungen zu Zum SWR3-Newsletter anmelden Teilnehmen

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel „SWR3 Party-Challenge“, das von SWR3 veranstaltet wird. Verantwortlich für das Gewinnspiel ist der Südwestrundfunk - Anstalt des öffentlichen Rechts - vertreten durch den Intendanten, Kai Gniffke, Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden, kurz SWR.

Das Gewinnspiel findet im Zeitraum vom 18.11.2024 bis 29.11.2024 (ohne das Wochenende) im Programm von SWR3 statt.

Registrieren können sich Vereine ab dem 11.11.2024 auf www.SWR3.de. Eine Registrierung ist bis zum 28.11.2024, 11:00 Uhr möglich.

Gewinn

Eine exklusive SWR3 Party.

Teilnahmeberechtigung

Das Mindestalter für die Teilnahme am Gewinnspiel ist 18 Jahre.

Vereinsvorsitzende der Gewinnspiel-Teilnehmenden müssen über die Teilnahme am Gewinnspiel und die Teilnahmebedingungen informiert sein und, im Falle eines Gewinns, mit der Ausrichtung einer SWR3 Party einverstanden sein.

Durchführung des Gewinnspiels

Die Teilnahme an der Spielrunde wird unter allen teilnahmeberechtigten Registrierungen ausgelost. Über den finalen Gewinn entscheidet ein Voting auf www.SWR3.de.

Hinweise zum Gewinn

Die Gewinner- Vereine haben keinen Anspruch auf einen „Wunsch-Termin“ für die SWR3 Party.

Die Gewinneinlösung ist, nach Verfügbarkeit und in Absprache mit der applegreen GmbH, bis zum 30.11.2025 möglich.

Sollte der Gewinn zu dem entsprechenden Zeitpunkt nicht in Anspruch genommen werden, verfällt der Gewinn ersatzlos. Der Gewinn ist nicht auf einen anderen Verein oder Privatpersonen übertragbar, ein Weiterverkauf des Gewinnanspruchs ist nicht erlaubt. Erweiterungen des Gewinns sind leider nicht möglich.

Der Veranstalter des gewonnenen Events, mit allen Veranstalter-Pflichten (Location veranstaltungsfertig inkl. Technik (nach Vorgabe & Absprache), Bewerbung (Print, Online, Anzeigen und Pressearbeit), Personal zum Anbringen des SWR3 Brandings, Hotel und Verpflegung für den SWR3 DJ, Gema, Genehmigungen, Versicherungen, Security, Gastronomie, Personal für die Veranstaltung, Werbeflächen/ggf. Standplatz für SWR3 etc.), ist der jeweilige Verein, nicht der Südwestrundfunk, die applegreen GmbH /die SWR Media Services GmbH.

Eine Barauszahlung des Gewinns oder eine Umwandlung in andere Sachpreise ist nicht möglich.

Sonstiges

Die/der Teilnehmende akzeptiert, dass es sich bei dem Gewinn nicht um vom SWR verantwortete Leistungen handelt. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der applegreen GmbH/ der SWR Media Services GmbH.

Die/der Teilnehmende erklärt sich damit einverstanden, dass ihre/seine persönlichen Daten zum Zweck der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels gespeichert und genutzt werden.

Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer erklärt sich auch damit einverstanden, dass ihr/sein Name, ihr/sein Wohnort sowie Gespräche mit ihr/ihm im Programm von SWR3 veröffentlicht werden.

Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Den Teilnehmenden stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. Mehr Informationen zum Datenschutz gibt es auf https://www.swr3.de/datenschutz.

Der SWR ist ebenso berechtigt, den Namen, den Wohnort des Teilnehmenden sowie den Vereinsnamen und dessen/deren Sitz, zum Zwecke der Berichterstattung über das Gewinnspiel, zu veröffentlichen und auch an andere Medienunternehmen weiterzugeben.

Der SWR ist in diesem Zusammenhang auch berechtigt, die Daten an den Kooperationspartner und dessen Ausführungsgehilfen zu übermitteln, um die Durchführung des Gewinns zu ermöglichen.

Den an dieser Gewinnspielaktion teilnehmenden Vereinen ist es nicht gestattet, die Teilnahme an der Aktion zu werblichen Zwecken aller Art zu nutzen. In Pressemitteilungen, in der vereinsinternen Kommunikation und/oder sozialen Netzwerken kann auf die Teilnahme sowie auf die SWR3 Party hingewiesen werden, sofern diese der sachlichen Information über die Gewinnspielaktion von SWR3 dienen. Eine Verwendung der SWR-/SWR3-Logos ist nicht gestattet.

Der SWR behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden. Dies gilt insbesondere falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmer:innen stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR und/oder die applegreen GmbH/die SWR Media Services GmbH zu.

Der SWR kann Teilnehmende aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige Dienstleister ist nicht zulässig.

Sofern das Event aus einem wichtigen Grund nicht stattfinden kann oder es Termin-Änderungen gibt, wird der Gewinner-Verein- informiert. Ersatzansprüche oder Ansprüche wegen vergeblicher Aufwendungen sind ausgeschlossen.

Aktive und ehemalige Mitarbeitende des SWR, der SWR Media Services GmbH, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.