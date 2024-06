Als Headliner bei Rock am Ring haben die Ärzte am Freitag nicht enttäuscht. Nach fünf Jahren waren sie zurück am Nürburgring und haben ein typisches Ärzte-Konzert geliefert.

Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen: Die Ärzte und Live-Konzerte. Bei ihrem Auftritt bei Rock am Ring 2024 haben die Ärzte mehr als zwei Stunden gespielt – und hatten neben den Hits und jeder Menge Quatsch auch wichtige Dinge zu sagen. Hier sind fünf Momente, die es so nur bei einem Ärzte-Konzert gibt.

1. Zwischen Gags, Politik und Gesellschaft: die Bühnenansagen der Ärzte

Wer bei Konzerten möglichst viel Musik und möglichst wenig Bühnengespräche hören will, könnte sich bei einem Ärztekonzert ärgern – aber der Rest kann nicht genug von den Ansagen und Sprüchen von Bela, Farin und Rod bekommen.

„Wir sind leider immer noch die beste Band der Welt, ich wünschte das wäre anders, den Titel wollen wir auch nicht ewig tragen, aber es ist doch nun mal so, oder?“, begrüßt Bela B das Rock-am-Ring-Publikum am Freitagabend und wird dabei bejubelt.

Ihre Sprüchesammlung ist unendlich lang, ihre Songliste aber auch. „Wir haben nicht so viel Zeit, um die 80 Songs zu spielen, die auf unserer Setlist stehen“ – am Ende waren es immerhin 27. Hier seht ihr die Setlist, welche Songs gespielt wurden. 👇

Die Setlist der Ärzte bei Rock am Ring Deine Schuld

Ein Lied für dich

Lied vom Scheitern

Hurra

Noise

Doof

Du wirst heulen

Ein Sommer nur für mich

Lasse red’n

Herrliche Jahre (Das Leben ist ’ne Party)

1/2 Lovesong

Anti-Zombie

Friedenspanzer

Ich, am Strand

Fiasko

Demokratie

Perfekt

Himmelblau

Ignorama

Unrockbar

Schrei nach Liebe

Rebell

Der lustige Astronaut

Wie es geht

Junge

Westerland

Dauerwelle vs. Minipli

Neben all dem Spaß hatten Farin Urlaub und Bela B aber auch ein paar Messages, die ihnen gesellschaftlich und politisch am Herzen liegen. Ihren Hit Westerland verknüpften sie zum Beispiel mit den aktuellen Schlagzeilen von Sylt und nahmen neben Deine Schuld, Ein Sommer nur für mich und Schrei nach Liebe auch ihre Single Demokratie in die Setlist auf, die sie extra in Hinblick auf die Europawahl am 9. Juni neu veröffentlicht hatten.

Ich bin so stolz auf euch, ihr habt alle Briefwahl gemacht, oder?

Worum es im Song Demokratie geht, lest ihr hier:

Weil ihr viele seid, könnt ihr vieles richtig machen in diesem Land. Zum Beispiel jetzt am Sonntag – wählt bitte keine A****löcher.

2. La-Ola-Wellen & Lichtermeer

Sie sind Meister, das Publikum zu animieren! Die Ärzte haben sich wieder bei einigen Songs Mitmachaktionen ausgedacht.

Auf kleineren Konzerten und Festivals ist es schon wunderschön, wenn die Crowd Feuerzeuge oder Handylichter anmacht – bei den Zigtausenden Besuchern bei Rock am Ring ist die Wirkung noch mal krasser. Seht hier, wie toll es aussah, als ALLES bei 1/2 Lovesong geleuchtet hat:

Und außerdem der Klassiker: „Ja, es ist ein Überbleibsel aus den 80ern oder 90ern, wir machen es trotzdem!“, kündigt Farin Urlaub die La-Ola-Welle nach den ersten paar Songs an.

Es hat sich gelohnt: Man konnte auf den Leinwänden beobachten, wie die Welle bis zum anderen Ende des Geländes schwappt.

3. Die größte Wall of Death des Festivals?

Bei La-Ola-Welle und Lichtermeer wurde schon klar, dass die Ärzte eigentlich sagen können, was sie wollen – das Publikum macht einfach mit. Bei Junge fordern sie dann auch noch die Wall of Death, bei der ein großer Graben in der Mitte Crowd gebildet wird. Man sieht selten so viel vom Boden auf dem Festivalgelände! Wem die Menschenmassen vor der Hauptbühne zu krass sind, könnte mal hier vorbeischauen:

4. Spontane Umdichtungen in Songs

„Und unserer Reime sind auch nicht von schlechten Eltern“ , heißt es im Song Ein Lied für dich und das ist (zumindest bei diesem Beispiel) eine glatte Lüge, aber egal! Was wären Ärzte-Songs, wenn sie die Lyrics ihrer Hits nicht einfach spontan umdichten oder kurze Songs erfinden würden?

5. Anti-Rassismus-Hymne Schrei nach Liebe

Er gilt als der Song gegen Rassismus und auch Nicht-Fans erkennen Schrei nach Liebe schon an den ersten Tönen. Wenn Zehntausende Menschen bei Rock am Ring gemeinsam so eine Hymne singen, kann man nicht anders, als mitgrölen.

In den letzten Jahren haben auch schon andere Bands den Song auf den Bühnen von Rock am Ring gecovert: Zum Beispiel die Donots gemeinsam mit Campino im ersten Festivaljahr nach der Corona-Pandemie. Oder 2023 die Toten Hosen bei ihrem Headliner-Auftritt.