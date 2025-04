Die Rea Garvey Show – The songs you picked for me 18.4.2025

In dieser Folge begrüßt Rea Garvey den Musiker und dreifachen Echo-Gewinner Joris. Seinen Durchbruch gelang ihm mit seinem Hit „Herz über Kopf “. Spätestens nachdem er DJ Bobo das Leben gerettet hat, steht fest: Joris ist ein Held! Und das mit Herz und Verstand. Er reflektiert über seinen früheren Perfektionismus und wie er heute bewusst Fehler in seine Songs einbaut. Was Joris erster Ohrwurm war und warum ihn das Musikmachen heilt, hört ihr in dieser Folge von „The songs you picked for me “.

Die exklusiven Unplugged-Songs findet ihr in der ARD Audiothek.

