Willkommen zu „The songs you picked for me“ – der erste Laber Podcast mit unplugged Live Musik. Host und Musiker Rea Garvey lädt deutschsprachige Promis und Künstler:innen zu sich ein, um gemeinsam Musik zu hören, zu quatschen und zu singen. Es geht um emotionale Erlebnisse im Leben der Gäste, wichtige Momente in ihren Karrieren und natürlich um Lieblingssongs und ganz viel um Musik! In jeder Folge gibt es zwei exklusive Unplugged-Songs, die die Gäste für sich und Rea rausgepickt haben und die ihr nur in der Audiothek hören könnt.

Feedback, Freundschaftsbriefe & liebe Grüße an: reagarveyshow@swr3.de!

Redaktion und Postproduktion: SWR3

Produktion: Mit Vergnügen