Die Rea Garvey Show – The songs you picked for me 13.6.2025

In dieser Folge begrüßt Rea Garvey seinen langjährigen Freund und Streaming-Milliardär Michael Schulte. Die beiden blicken zurück auf Michaels allerersten Live-Auftritt, der sogar mit Rea war. Von dort aus ging es weiter zu „The Voice“ – doch nicht alles lief danach wie erhofft. Michael spricht offen über die schwierige Zeit nach der Show, als der Erfolg ausblieb und er auf der Straße tourte. Doch mit Durchhaltevermögen und Leidenschaft hat Michael es geschafft. Und obwohl Michael sich selbst nie als „Boyband-Material“ sah, war er ein riesiger Backstreet Boys-Fan.

Natürlich gibt es auch in dieser Folge wieder zwei exklusive Performances nur in der ARD Audiothek:

„Supergirl“ – Rea Garvey

„Song for Ireland“ – Mary Black

Songs in dieser Folge:

„Waterfall“ – Michael Schulte feat. Rehab

„Blue“ – Eifel 65

„Someone like you“ – Adele

„I want it that way“ – Backstreet Boys

Unser Podcast-Tipp der Woche https://1.ard.de/urban-pop