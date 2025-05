In dieser Folge begrüßt Rea Garvey wieder zwei Brüder und zwar Lucas und Felix Hain – die Hitmacher von Fast Boy. Mit ihrem Gespür für moderne Dance-Beats und erfolgreichen Kollaborationen mit Stars wie Meduza oder Alle Farben haben sich die beiden in der internationalen Musikszene bereits einen Namen gemacht. Und das nicht nur aufgrund ihrer Songs, sondern auch wegen ihres Talents, gute Dance-Songs zu schreiben. Sie sprechen über ihre musikalischen Anfänge, die Herausforderungen als Brüder-Duo und die Bedeutung von ehrlichem Feedback im kreativen Prozess. Wo sich die Wege von Rea und Fast Boy in der Vergangenheit schon mal gekreuzt haben und was sie an Sean Paul’s Dance-Hits gut finden, das erfahrt ihr hier.

Freut euch auch auf zwei exklusive Performances, die ihr nur in der ARD Audiothek hört: „Forget You“ – Fast Boy

„Dancing On My Own“ – Robyn

Songs in der Folge:

„Bad Memories“ – Fast Boy

„A Hard Day's Night“ – The Beatles

„Don't Think Twice – It's Alright“ – Bob Dylan

„This Is Places To Be“ – Anderson .Paak

„Temperature“ – Sean Paul

