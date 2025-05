Diesmal sitzt Sängerin Lotte auf dem grünen Sessel von „The songs you picked for me“. Sie spricht mit Rea Garvey über ihr neustes Album und warum ihre Musik diesmal ganz anders klingt. Als sich Lotte an ihre Jugend zurückerinnert, fällt ihr direkt Judith Holofernes von „Wir sind Helden“ ein, die sie immer für ihre freche Art bewundert hat. Wie sich Lotte als eher introvertierte Songschreiberin in der digitalen Welt behauptet und ob sie dafür TikTok braucht, erzählt sie Rea in dieser Folge. Natürlich gibt es auch wieder zwei exklusive Performances, die ihr nur in der ARD Audiothek hören könnt. Unplugged Songs: „Angekommen vielleicht“ – Lotte „Yesterday“ – The Beatles Songs in der Folge: „California Dreamin'“ – The Mamas & The Papas „End of Beginning“ – DJO „Denkmal“ – Wir sind Helden „Lila Wolken“ – Marteria „Hallelujah“ – Jeff Buckley „In the Modern World“ – Fontaines D.C. Unser Podcast-Tipp der Woche: https://1.ard.de/1live-ikonen

Die Rea Garvey Show – The songs you picked for me 16.5.2025

Diesmal sitzt Sängerin Lotte auf dem grünen Sessel von „The songs you picked for me“. Sie spricht mit Rea Garvey über ihr neustes Album und warum ihre Musik diesmal ganz anders klingt. Als sich Lotte an ihre Jugend zurückerinnert, fällt ihr direkt Judith Holofernes von „Wir sind Helden“ ein, die sie immer für ihre freche Art bewundert hat. Wie sich Lotte als eher introvertierte Songschreiberin in der digitalen Welt behauptet und ob sie dafür TikTok braucht, erzählt sie Rea in dieser Folge. Natürlich gibt es auch wieder zwei exklusive Performances, die ihr nur in der ARD Audiothek hören könnt.

Unplugged Songs:

„Angekommen vielleicht“ – Lotte

„Yesterday“ – The Beatles

Songs in der Folge:

„California Dreamin'“ – The Mamas & The Papas

„End of Beginning“ – DJO

„Denkmal“ – Wir sind Helden

„Lila Wolken“ – Marteria

„Hallelujah“ – Jeff Buckley

„In the Modern World“ – Fontaines D.C.

Unser Podcast-Tipp der Woche: https://1.ard.de/1live-ikonen